Asistir a un concierto de Taylor Swift es una experiencia mágica, pero lo que sucedió en uno de sus recientes shows se volvió el centro de atención en redes sociales. Una mujer sorprendió a todos al ser captada bailando y 'cantando' con lenguaje de señas durante la interpretación de la famosa canción Shake It Off. El momento fue tan único y especial que muchos usuarios en la publicación @boliviatv no dudaron en aplaudir su energía y lo que, para muchos, fue una muestra de inclusión.

¡El momento más emocionante de la noche!

¿Te imaginas disfrutar de un concierto no solo con la música, sino también con un lenguaje que rompe todas las barreras? Eso fue exactamente lo que sucedió con esta mujer, quien fue captada en plena interpretación de Shake It Off. Mientras Taylor Swift brillaba en el escenario, ella, sin perder el ritmo, “cantaba” utilizando lenguaje de señas, lo que dejó a todos boquiabiertos.

Usuarios aplaudieron el gesto de la dama en pleno concierto de Taylor Swift. Foto: composición LR/TikTok

¡Qué momento tan emocionante! Las cámaras no tardaron en enfocarla y los aplausos del público no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron, no solo por la increíble energía de la señora, sino porque mostró que todos pueden vivir el concierto a su manera.

Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar. Los usuarios no pudieron contenerse al expresar lo inspirador que fue verla en ese momento tan especial. “¡Esto es lo que llamo verdadera inclusión!”, escribió un fan emocionado. Otros simplemente no podían dejar de compartir el video, que en cuestión de horas se volvió viral. Y claro, en plena era de la hiperconectividad, no es sorpresa que un momento como este se haya convertido en tendencia rápidamente.

Aunque los conciertos de artistas de gran envergadura suelen ser espectáculos grandiosos por sí solos, este tipo de gestos, donde una persona se adueña del momento utilizando un lenguaje visual como las señas, resalta el poder de la música más allá de las palabras. Lo mejor de todo es que, a través de este gesto, ella pudo conectar con la música de una manera única, demostrando que no hay limitaciones cuando de disfrutar se trata.

Usuarios no tardaron en dejar sus comentarios

“Excelente, por hacer que los que no escuchan y hablan puedan hacerlo mediante el lenguaje de señas”, “Esto es inclusión”, “La mejor cantante del concierto”, “Más personas como ella por favor”, “Empatía por un mundo mejor. Qué lindo ver esta clase de videos”, “Hay humanos increíbles, por eso no se debe perder la fe”, fueron solo algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok en la caja de mensajes.