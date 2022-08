Viaja a Estados Unidos al no conseguir entrada para Bad Bunny y termina hablando con él

¡Los sueños sí se cumplen! No cabe duda que Bad Bunny es el artista del momento, por lo que las fechas de su gira llamada “World’s hottest tour” se encuentran completamente agotadas en la mayoría de países. Por esta razón, una joven no se quedó de brazos cruzados y tomó la decisión de realizar su primer viaje sola hasta los Estados Unidos. Sin embargo, no imaginó que iba a estar supercerca de su cantante favorito y lo compartió en TikTok.

Debido a que no consiguió una entrada en Chile, ella aprovechó sus vacaciones para ir al espectáculo del ‘Conejo Malo’ lejos de su hogar. A pesar del miedo, las ganas de bailar y corear las canciones eran más fuertes.

Tras una larga espera, se colocó en la fila número uno, pero quedó sorprendida cuando el cantante puertorriqueño interactuó con ella por unos minutos. “Significa mucho. ¿Desde Chile? Gracias por estar aquí. Ya no estás sola, estás con todos nosotros, estás conmigo”, dijo.

Incluso la muchacha dio a conocer que Bad Bunny le dedicó el tema “Aguacero”. Por ello, aprovechó para agradecerle por las “mejores vacaciones de su vida” mientras contenía las lágrimas a causa de la emoción.

Al final, divulgó la grabación de toda su experiencia en su cuenta identificada como @oncedenoviembre en TikTok. En cuestión de horas, alcanzó más de 2,9 millones de reproducciones que la volvieron tendencia. Además, recibió muchas felicitaciones por parte de los usuarios.

Festeja su cumpleaños con temática de Bad Bunny y pide que vayan vestidos como el ‘Conejo Malo’

¡Una idea original! Usualmente, los jóvenes quieren que sus fiestas de cumpleaños sean inolvidables y eligen temáticas que los diferencien del resto. Al final, siempre comparten el resultado en sus propias cuentas de TikTok y se vuelven virales. Esta vez, un joven demostró su fanatismo por Bad Bunny y pidió a sus invitados que luzcan unos trajes inspirados en él.

Tras el lanzamiento de su último álbum, llamado ‘Un verano sin ti’, el artista puertorriqueño ha alcanzado una gran popularidad en todo el mundo. Por esta razón, el cumpleañero se enganchó con sus canciones y se inspiró para su decoración. Él colocó unos adornos en forma de conejos, corazones y ojos en sus paredes. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el requisito que solicitó a sus invitados para asistir a su fiesta.