Hombre lanza gran cantidad de agua de lluvia a comensal al intentar reparar el techo de su negocio

En algunas ciudades del mundo se registran grandes precipitaciones pluviales, sobre todo en época de invierno. Una de ellas es una metrópolis de China, lo que motivó a que el dueño de un negocio intentara reparar el techo confeccionado en tela, sin pensar que cometería un blooper que se convirtió en viral en TikTok.

Al parecer, en la localidad había llovido demasiado. El agua del fenómeno meteorológico se había acumulado en el techo de su comercio, por lo que el propietario se animó a arreglarlo. Con una escoba levantó el telar caído, lo que originó que un sujeto, que estaba sentado en una de las mesas con un grupo de amigos, terminara empapado.

El dueño del negocio empujó con un palo el pedazo de tela, sin notar al grupo de amigos que estaban muy atentos mirando su celular. El agua acumulada de la lluvia cayó con gran rapidez, por lo que no dio tiempo al individuo para correr del lugar.

Como se registró en la grabación compartida en la cuenta @sn3579, el muchacho terminó completamente mojado y hasta su teléfono móvil pagó las consecuencias del negligente accionar del propietario del comercio. Hasta el momento, el video ha logrado más de 5 millones de reproducciones en TikTok.

“Se fue duchado para la casa“, “Lo cogió una ola sorpresa”, “Ya le tocaba bañarse”, “Para empezar me paga el celular y me regala la comida”, “Pobre no se lo esperaba”, fueron algunas reacciones en redes.