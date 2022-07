Joven coloca a su loro dentro de una cúpula cada vez que le da comida para que no ensucie

¡Una brillante idea! Tina Kirmis tiene bajo su cuidado a un total de cinco pájaros. El más pequeño, bautizado con el nombre de Bruce, ha sido el causante de varios problemas en el interior de su casa. Por esta razón, con mucho ingenio, intentó solucionarlo. El resultado sorprendió a más de un usuario en Facebook.

Hace seis años, ella conoció a su querida mascota cuando era voluntaria en Greyhaven Exotic Bird Sanctuary, en Vancouver (Canadá). Desde ese momento, ambos formaron una conexión especial y nunca más se separaron. Por ello, lo llevó a su hogar para que estuviera con los demás integrantes de su familia.

“Bruce es un loro del Pacífico y pesa alrededor de 36 gramos. Me ama, pero tiene poco o ningún interés en mis otros pájaros aparte de robarles la comida. A él no le importa entrar en la jaula de Poppy y robarle la comida, ¡y ella es una cacatúa! Es muy rápido cuando vuela y le encanta esconderse en lugares pequeños, así que debo saber dónde está en todo momento. Le gusta dormir en los escurreplatos y en la pantalla de la ventana de la cocina”, comentó en una publicación en redes sociales.

Ni bien terminaba su comida, Bruce se paseaba por los diferentes espacios de su hogar o se acomodaba en el hombro de su dueña mientras sus patas estaban con restos de baya. Foto: Tina Kirmis/ Facebook

Con el tiempo, ella descubrió que su ave era amante de la comida. Pero, cada vez que llegaba la hora, siempre dejaba todo desordenado a su alrededor. Esto le generaba disgustos a la joven porque manchaba con restos de bayas que no salían tan fácilmente.

“Cuando llevé a Bruce a su primer chequeo, su veterinario aviar me recomendó alimentarlo con bayas para obtener antioxidantes. ¡Así lo hice y él las tiró por todas partes! Sin embargo, no quería que eso me disuadiera de darle de comer lo que era bueno para él, aunque realmente no me gustaba limpiar las bayas secas de los muebles, electrodomésticos, etc. Después de comer sus bayas, a menudo vuela sobre mi cabeza o mi hombro y se limpia el pico. ¡No sé cuántas veces he salido y tocado mi cabello para encontrar frambuesas secas!”, agregó Kirmis.

Para detener el mal comportamiento de su ‘engreído’, puso en marcha un plan original. Fue entonces que cortó un protector de plantas para convertirlo en una cúpula, la cual llevaba una puerta para que pudiera ingresar e irse sin ningún inconveniente.

Por suerte, funcionó a la perfección y Bruce ahora goza de su fruta favorita sin ensuciar las cosas de su casa. Entretanto, Tina divulgó las imágenes de su gran hazaña en una página dedicada a los animales en Facebook. Con más de 200.000 reproducciones, se volvió tendencia en cuestión de horas.