Joven no deja que su pareja deguste la comida que pidieron hasta conseguir la mejor foto

Con la llegada de las redes sociales, tomar fotos y videos se volvió una acción bastante recurrente en la vida diaria. A través de TikTok, una joven compartió la curiosa escena que le hizo a su enamorado con el fin de poner a prueba su paciencia. La forma en que este manejó la situación dejó a miles de internautas sorprendidos.

Ambos muchachos estaban en un restaurante de comida marina, cuando de pronto llegó su pedido y la joven no tuvo mejor idea que ‘tomar algunas fotos’. “Cabe recalcar que nos moríamos de hambre”, expresó la autora entre risas.

El protagonista del clip contuvo las ganas de degustar el sabroso platillo y superó la singular prueba de su pareja. Varios usuarios de TikTok reconocieron su accionar y lo felicitaron en los comentarios. Otros, expresaron que no volverían a salir con la misma persona.

“Yo a la segunda me ponía a comer”, “¡Qué lindo, y qué paciencia!”, “A mí me hacen eso y no le acepto más citas”, fueron algunas respuestas al video.

La publicación consiguió más de medio millón de reproducciones, 41.700 ‘me gusta’ y cientos de comentarios en TikTok.