Colegio primario otorga diploma a perro callejero por ‘cuidar’ a los niños

La vida de los animales que viven en las calles está llena de obstáculos, pues deben luchar a diario contra el frío, el hambre, así como también la indiferencia de las personas. Sin embargo, existen quienes son capaces de brindar cariño y protección a estos ‘amigos de 4 patas’, tal como ocurrió en Argentina con Chori, un perrito callejero que se ganó el corazón de todos.

Este can deambulaba por las calles cuando conoció un centro educativo. Comenzó a ir más seguido hasta que se volvió amigo de todos los niños que jugaban con él a la salida. Las autoridades del colegio se percataron del hecho y pronto supieron que el perrito era muy conocido por los vecinos de la zona.

Al notar su cercanía con los más pequeños, la comunidad decidió adoptarlo y con ello, cultivar en los niños el amor y respeto por los animales. Tras el aporte que este perrito brindó a la institución y el cariño que demuestra a los alumnos, los docentes decidieron premiarlo.

En el Día de la Bandera de Argentina, el can formó parte de la celebración y recibió un importante reconocimiento. “Vamos a entregar un certificado muy especial porque seguimos integrando a todos, especialmente a los animales, para que no haya maltrato, y tenemos a un integrante que está todos los días con nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuida a los niños, no los muerde”, dijo la docente al micrófono.

Finalmente, el can fue llevado por otro maestro en brazos para recibir su diploma y, para celebrar, se fue corriendo hacia los niños que estaban formados en el patio escolar. Su alegría fue evidente.

Estas conmovedoras imágenes fueron registradas en un video que ya se ha vuelto tendencia en varias redes sociales, principalmente en TikTok, donde miles de usuarios resaltaron la gran labor de enseñanza hacia los niños.