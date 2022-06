Perrito es captado buscando por más de 30 minutos un objeto ‘misterioso’ junto con su dueña

Los engreídos de la casa siguen cautivando a miles con sus ocurrencias y travesuras. Esta vez, un perrito se robó la atención de muchos usuarios de TikTok al protagonizar una divertida e interminable búsqueda con su dueña. Tuvieron que pasar más de 30 minutos para que ambos se den cuenta de que sus intentos eran fallidos.

“Entré al cuarto y me encontré a mi mamá ayudando a mi perro a buscar algo”, reveló la joven Fer (@fer_espejel), quien grabó el desorden que ambos hicieron mientras intentaban encontrar un objeto desconocido.

Con desespero, el can miró debajo del colchón y olfateó cada rincón del lugar. La mujer adulta no fue ajena a la búsqueda imparable de su mascota y alumbró con su linterna los lugares más oscuros de su habitación.

Cuando se percató de que su engreído intentaba meterse debajo de la cama, retiró todo objeto para que este pueda arrastrarse con facilidad. “Tuvo a mi mamá como media hora ayudándole a buscar”, comentó la usuaria al percatarse que el perrito se enojaba cada que lo dejaban de ayudar.

La reacción del can no pasó desapercibida para los cibernautas. ”Solicito saber qué buscaban”, “Yo he aprendido con el paso de 10 años que si mis perras están buscando algo es porque ahí hay algo”, “Cuenta la leyenda que aún sigue buscando”, comentaron algunos.