Mesera llora al descubrir que sus clientes no le dejaron propina: “Yo los traté superbién”

Cualquier trabajo siempre conlleva un gran esfuerzo y dedicación, ya que no es fácil llevar el ritmo y mantener la calma al mismo tiempo. Esto fue lo que ocurrió con una joven oriunda de Puerto Rico, quien se ha vuelto viral en Facebook tras protagonizar un controversial video.

Este es el caso de Joyce Ferrer, una joven mesera que rompió en llanto tras ver que un grupo de sus clientes se fue del restaurante en el que ella trabaja sin dejarle un centavo de propina.

A través de su cuenta de Instagram, la joven descargó su indignación: hizo un video en el que cuenta cómo se sintió tras ver que, luego de haber hecho un buen trabajo, no recibió un incentivo.

“Yo sé que a mí nadie me obliga a ser mesera. Tanto que está pasando ahora, que están pagando una miseria… A mí no me pagan una miseria, como en otras compañías. En esa parte yo no peleo”, inició su discurso.

Posteriormente, se refirió al trato que brindó a los clientes, por lo que sintió que merecía un reconocimiento.

“Lo que me molesta son los clientes. Los traté superbién, superamables ellos; y la cosa es que se quejaron del arroz porque estaba frío, y lo cambié. Lo hice porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya problemas en la mesa”, continuó.

Dijo también que hizo de todo para ofrecerles una atención excelente. Pese a ello, cuando les llevó la cuenta­ que sumaba más de 100 dólares, ellos solo pagaron por ese monto sin ofrecerle una propina por su buen trato.

Como era de esperarse, este video fue compartido en varias redes sociales como Facebook y Twitter y generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Hubo quienes se solidarizaron con la muchacha, mientras que otros minimizaron su queja.