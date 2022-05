Joven usa una batidora para preparar un postre, pero olvida colocar sus accesorios

La muchacha consultaba a su madre por qué el electrodoméstico no funcionaba. Finalmente, su progenitora se percató del error y terminó llamándole la atención por usar inadecuadamente el electrodoméstico. El clip es viral en TikTok.

La joven no se percató de que su batidora no funcionaba porque no tenía las piezas necesarias. Video: TikTok

Te hará reír. Miles de personas han utilizado las redes para publicar diversos clips de su vida diaria. Ciertamente, a través de TikTok se volvió viral una divertida escena que realiza protagonizada por Roxana mientras intentaba cocinar junto a su mamá un postre. Debido a una distracción, ella olvidó utilizar correctamente el electrodoméstico. En las imágenes compartidas en la red social china se pudo conocer cómo la joven presenta a sus seguidores los preparativos que necesita realizar para comenzar a usar la batidora. Ella primero colocó los huevos en un tazón y luego siguió la instrucción de su madre para batirlos. El problema comenzó cuando la muchacha observó que no había algún cambio en la masa. Ella consultó con su progenitora, quien le indicó que graduara con más intensidad el aparato electrónico, pero pronto se percató de que su hija había olvidado un accesorio indispensable para que funcione. PUEDES VER: Niña se encarga de cuidar a su padre, quien andaba con muletas tras sufrir accidente El electrodoméstico no contaba con los batidores rectos que permitían hacer la mezcla. La muchacha y su mamá terminaron discutiendo por el error que habían cometido; sin embargo, continuaron cocinando como si nada hubiese pasado. El video viral de TikTok obtuvo más de 400.000 visualizaciones. "Me rio porque ni yo me di cuenta de que faltaba", "Pensó que era por Bluetooth", "Pensé que era mi mamá y yo en la cocina", fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.