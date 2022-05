Un joven hondureño aseguró en televisión digital que ha estado atrayendo la atención mundial debido a su ‘sorprendente parecido’ con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La historia de este muchacho se volvió viral en YouTube.

Roger Alexander Casalegno, quien vive en el departamento de Olancho, Honduras, aseguró durante una entrevista con HCH Televisión Digital que desde muy pequeño ha soñado con convertirse en futbolista profesional pero lamentablemente no ha tenido el apoyo de nadie.

Como verdadero fanático de CR7, Casalegno decidió copiar su estilo. “La verdad es que sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al 100 por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”, aseguró el joven.

En sus declaraciones, Casalegno también afirmó que tiene la sonrisa y mirada de CR7. Además, se animó a imitar la conocida celebración que hace el exjugador del Real Madrid cada vez que anota un gol.

Si bien Casalegno anhela con ser un futbolista profesional, actualmente labora como guardia para solventarse. “Por un momento no me voy a esperanzar al fútbol porque no me está dando ingresos ahora. Necesito mi trabajo para tener movimientos”, contó al canal HCH. Finalmente, pidió no ser juzgado.