Radiografías muestran los peculiares objetos que los niños suelen comer por accidente

Los padres procuran estar atentos a cada movimiento de sus pequeños, ya que pueden sufrir accidentes al mínimo descuido. Así lo demostró una joven estudiante de Medicina que compartió a través de Facebook los diferentes casos de niños que suelen llegar a pediatría por comer algún objeto.

Las distintas radiografías que la usuaria Meli difundió en el viral clip mostraban las pilas, llaveros y aretes que lo niños tenían dentro de su cuerpo. “Descuidas a un niño un segundo y se traga una cruz, un arete de su mami”, indicó la joven en la descripción del video.

Gracias a los más de 6 casos que presentó, varios usuarios pudieron conocer que la ingesta de objetos suele ser de los casos más comunes en esta área de hospital.

Las reacciones no tardaron en llegar y algunos hasta contaron sus experiencias propias. “Yo me tragué una moneda de niño”, “El de la pila está vivo de milagro”, “Yo trabajo en servicio de urgencias pediátricas y he visto un tornillo, una moneda, un arete, un alfiler y pilas de diferentes tamaños”, comentaron algunos.

Otros usuarios mostraron su preocupación por la salud de los niños y la cibernauta dejó un mensaje para aclarar la situación de cada uno. “Todos son distintos niños y todos están bien para los que preguntan y están preocupados”, añadió en el clip que obtuvo más de un millón de reproducciones.