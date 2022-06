¿Quién es Luar, la tiktoker peruana que cuenta historias de crímenes y misterios sin resolver?

Laly Cruz Merino, mejor conocida como Luar en diferentes plataformas digitales como TikTok y YouTube, es una peruana de 30 años que suele realizar videos en los que cuenta historias fascinantes sobre casos reales de crímenes y misterios sin resolver.

El estilo que tiene Luar al narrar los casos, el enfoque que la da cada una de la historias y la forma de editar sus videos hacen que cada día más personas la sigan en sus redes sociales. En TikTok, la joven trujillana cuenta con más de 288.100 seguidores.

Su pasión por contar historias

La comunicadora social reveló en una entrevista para La República que desde muy pequeña le ha gustado contar historias y que los misterios siempre han sido su temática favorita por distintos motivos.

“Desde pequeña me ha gustado el terror, recuerdo que me la pasaba viendo películas de este género con mi tía. Las historias que cuentan los abuelos y familiares, como leyendas oriundas de sus pueblos y anécdotas tipo leyendas urbanas también siempre me parecieron fascinantes”, relató Luar.

“Contar los hechos y los motivos que llevan a los criminales a cometer sus atroces actos resulta interesante desde la perspectiva comunicativa. No por los hechos que son fatales, sino más bien por cómo todo se fue resolviendo, cómo lograron atraparlos y cómo poco a poco todos nos fuimos enterando de los hechos, creo que eso es lo que atrapa del misterio”, agregó.

Su carrera como comunicadora social influyó y ayudó mucho en su trabajo creando contenido para Internet. Y aunque la elección de temas que relata en sus videos no es fácil, Luar sabe perfectamente cómo organizarse. “Hago un calendario conversacional de contenido y voy eligiendo las historias que voy a contar”, reveló.

Cruz Merino también es consciente de que en Internet existen informaciones falsas, engañosas o de mala calidad, por ello siempre investiga en sitios web de medios oficiales antes de publicar cada video.

“Claro está que siempre cuido que la información brindada sea de medios oficiales, de fuentes probadas, reportajes, documentales, etc. Y cuando se trata de teorías, rumores o leyendas urbanas, siempre trato de ser clara al respecto”, dijo.

La historias peruanas son las favoritas de los usuarios

Y aunque Luar cuenta historias de sucesos reales que han ocurrido alrededor del mundo, las favoritas de los cibernautas son las peruanas. “El caso de Ciro“, “La chica del Sheraton“ y “Clímaco Basombrío“ son algunos de los temas relatados.

Cada uno de sus videos recibe millones de visualizaciones y ‘me gusta’. Sus denominados “Luarmys” siempre están pendientes de su contenido. Incluso, comparte un grupo de Facebook con ellos en el que suelen relatar noticias sobre casos de ‘true crimen’, actualizaciones de crímenes, historias misteriosas, ufología, ambientes paranormales e incluso anécdotas de sus seguidores que luego las cuenta en directos que realiza en TikTok.