¡Todo esfuerzo tiene su recompensa! Las personas se ganan la admiración de los demás por sus ganas y el ‘punche’ que le ponen para cumplir sus sueños. Toma un largo tiempo en algunas ocasiones; sin embargo, al final queda demostrado que nada es imposible. Este es el caso de la influencer peruana Daniela Mucha, quien ha logrado conquistar a miles con su trabajo a través de la plataforma de YouTube.

Después de una pausa en el 2018, en mayo del siguiente año, la joven decidió hacer caso a las opiniones de sus amigas y se lanzó otra vez como youtuber, mientras estudiaba la carrera de Administración y Negocios. Pese a que no tenía conocimientos en el rubro, se dio un tiempo para aprender porque su objetivo siempre será entregar lo mejor.

La República se comunicó con ella para conocer sobre sus inicios en este mundo digital, para saber cómo dejó atrás sus miedos de pararse frente a cámaras y los proyectos a futuro que tiene en mente para sus suscriptores con el apoyo de su pareja.

“Empecé con el tema de los tours por Gamarra, y nació porque realmente yo había escuchado que muchas personas decían que ahí se encontraba muy buenos precios y prendas súper económicas. La verdad es que yo no sabía los lugares, pero siempre me ha gustado buscar, salir y conocer. Y encontraba ropa económica que sea buena, bonita y barata como lo dicen con las ‘tres B’ (…) Indagando, yendo sola, comienzo a encontrar esas galerías y justamente había visto que no había videos de esas galerías y yo dije ‘¿por qué no hacerlo? Si yo estoy comprando prendas ahí y creo que podría ser un buen point para las chicas que están buscando prendas’”, comentó.

Como una gran sorpresa, Mucha obtuvo buenos resultados con su primer video, que fue el más visto en su canal. Sin embargo, la felicidad duró poco y entendió que debía prepararse para realizar su proyecto. “Como yo no sabía nada de la plataforma y de cómo funciona el algoritmo, pues puse música que tiene copyright. Entonces, a las finales, la plataforma no lo monetizó ni nada; ese video no está monetizado”, manifestó.

“Pero de ahí, como yo empecé a grabar con mi celular que no tenía muy buena calidad, y quería empezar con todo, pues quise mejorar mi contenido, y lo paré, porque eso fue en diciembre del 2018. Lo pare todo. O sea, solo dejé ese video y dejé mi canal abandonado. Y de ahí fue que el primero de mayo del 2019 empiezo sí o sí a poder crear videos continuamente, desde ahí ya no he parado”, añadió.

La verdadera razón para compartir su tour por Gamarra

Una de las cosas que atrajo a su público fue el dato que dio sobre las galerías en Parinacochas. Aunque existe una anécdota: “Yo ese lugar lo encontré de casualidad, yo tampoco sabía que ese lugar existía hasta que me bajo por esa avenida, porque me vine de Abancay y me gustaron unos politos desde la ventana. Bajé y pregunté cuánto estaban esos polos y me dijeron 5 soles y yo dije: ‘¿qué?’, y me respondieron: ‘sí, acá todo está así’. Y dije: ‘en serio, no puede ser, ¿por qué esto no está en YouTube?’”.

No obstante, hubo un verdadero motivo que la hizo compartir este tour. “Ese video lo grabé en el año 2020 me parece, en diciembre, para fiestas. Y también algo que me dije es que tenía que grabarlo porque justamente estábamos en pandemia y muchas personas habían pasado por una crisis económica”, destacó.

“Yo pensé que si mostraba ese lugar puede ser que muchas personas de repente, que no tienen qué ponerse en Navidad, puede que digan: ‘wow, puedo gastar y con 100 soles puedo comprar varias prendas para mi familia o puedo darme un regalito que no necesariamente tiene que ser tan caro’. Y dije: ‘lo voy a sacar porque puede ayudar a muchas personas que también quieren comprarse algo nuevo en esta Navidad o en este Año Nuevo’”, contó.

Daniela y su nuevo contenido de viajes en YouTube

Otro de los temas que le fascina a Daniela son los viajes, por lo que trató de seguir con la misma línea de la moda, es decir, buscar opciones buenas y baratas. Al principio, tuvo temor de que los usuarios no lo acepten de la manera que ella lo pensaba. Por suerte, sucedió lo contrario y no ha parado.

“Gracias a Dios tuvo buena acogida y a las personas les está encantando tener los datos de lugares para visitar aquí en el Perú. También estamos apostando por ese nicho (…) Al inicio, para mí, fue súper difícil porque en sí grabar un contenido de viajes es muchísimo más complicado que grabar un tour de ropa. Pero yo dije: ‘lo hago porque a mí me gusta’”, agregó.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de su pareja, ya que dio la inversión para comprar una cámara profesional. Con el paso del tiempo, tomó la decisión de unirse a ella por completo, pues se dedicaba a su trabajo como ingeniero de sistemas.

“Después de un año, mi novio se une a trabajar conmigo porque ya me faltaban manos, ya que no solamente estábamos en YouTube, sino que entraba Instagram y luego TikTok, que son plataformas que durante la pandemia empiezan a tener más pegada en todo. Entonces, dije: ‘wow, no, hay que trabajar en esas plataformas’. Y él decide dar ese paso de confianza para trabajar conmigo. Ahora, ambos trabajamos juntos en nuestros proyectos tanto de emprender con las plataformas de YouTube y también con nuestros negocios”, acotó.

“Ambos hemos estado estudiando cursos de edición, de cómo hacer que el video sea más entretenido y poco a poco se va viendo de los videos anteriores hasta ahora el avance de cómo hemos crecido también con el tema de toda la edición del video. Y si se invierte, o sea si tú quieres mejorar, tienes que invertir porque es como un negocio digital, pero es tu negocio. Si quieres crecer, tienes que invertir”, dijo.

Mensaje final para sus suscriptores y su gran sueño

La joven peruana lo tiene claro, sabe que en un futuro su canal puede crecer mucho más y no solo llegar a usuarios de Perú. “Lo que quiero es poder seguir creciendo e internacionalizarme. Eso es lo que quiero la verdad”, mencionó.

Con respecto a los viajes, desea acudir a otros países para mostrar un sinfín de datos interesantes. Por ello, Daniela Mucha está “ahorrando y espera generar los ingresos para seguir creciendo y dando un contenido mucho mejor de una muy buena calidad”.

Antes de terminar con esta conversación, ella quiso dejar un mensaje lleno de palabras positivas para quienes se sienten identificados con su historia y con la intención de inspirarlos a no rendirse por nada.

“Lo que les diría es que si tienen miedo, que lo hagan con todo y miedo. De verdad, que se metan con todo porque si es algo que les gusta y les apasiona, que se metan con todo. Que sean súper constantes, perseverantes porque a veces van a ver momentos en los que sí tienes los resultados que quieres, como a veces hay momentos en que no. Pero la perseverancia trae resultados, la constancia trae resultados. Y tratar de mejorar siempre y dar lo mejor de ti en todos los aspectos que tú quieras. Y si es algo que tú sueñas, yo creo que, si lo trabajas, le pones metas, lo vas a poder hacer realidad”, finalizó.