¿Quién fue el verdadero creador de Timoteo, Hipopo, Trompita y otros muñecos de la TV peruana?

El arte de crear personajes que gusten a niños, jóvenes y adultos es todo un reto que conlleva horas de trabajo y no cualquiera está dispuesto a hacerlo a menos que tenga pasión por ello. Esta es la historia de Nelson Pinedo Ayala, un hombre que estudió Arquitectura, pero encontró su verdadera vocación en los muñecos y títeres desde hace más de 25 años. Timoteo, Hipopo, Carlota y Trompita fueron algunos amigos que animaron las tardes de los infantes de la época de los años 90.

El señor Pinedo agradece a la vida por las oportunidades que surgieron en el camino, las cuales llevaron a sus ‘hijos’ a la televisión peruana y a trascender a nivel internacional. La República tuvo el agrado de conversar con él para conocer más sobre sus exitosos proyectos y lo que hace actualmente.

La familia como apoyo fundamental en sus inicios

Al comienzo, todo fue producto de un hobby que inició junto a su esposa Mirtha para animar a niños mediante el teatro con títeres; ambos pertenecieron a varios elencos. Con el tiempo, Nelson Pinedo fue dando mayor tiempo al diseño, creación y personalización de los muñecos.

Sin embargo, en 1989 comenzó su etapa de aprendizaje y toma su labor de manera profesional con el manejo de la goma espuma y la creación de muñecos desde cero. Algunas referencias que tuvo fueron “El show de los muppets”, “Star Wars” y una variedad de revistas que encontró en el jirón Quilca.

Después de tener en sus manos algunos muñecos, decidió darlos a conocer a amigos y conocidos. Cabe destacar que, el artista siempre estuvo rodeado de arte e hizo amigos en el rubro, algunos de ellos son actores que justamente trabajaban en TV Perú. De este modo, luego lo llamaron para ir a una audición donde presentó a sus primeras creaciones.

Sus muñecos más queridos de la televisión infantil: Timoteo, Hipopo, Carlota y Trompita

El señor Pinedo formó una carrera gracias a la acogida de sus muñecos. En 1995, recibió una propuesta de América Televisión. Resulta que el equipo de producción de “Utilísima” iba a crear un nueva sección enfocada para los pequeños del hogar; esta sería “Utiliniños”, a cargo de Karina Rivera, y para ello requerían de una mascota.

“Ellos ya tenían antecedentes de lo que yo había hecho en televisión, me dijeron que proponga opciones y como me encanta este tipo de shows me entusiasmé e hice tres propuestas: una abejita, un duende y la última alternativa era un dragón. Lo gracioso fue que de mi maleta saqué primero el dragón sin querer”, contó el creador de Timoteo con sorpresa, ya que las dos primeras opciones tenían más detalles en su creación.

“Fuimos armando por partes a Timoteo, no es como Barney que todo es una pieza para colocarse dentro”, contó Pinedo sobre el proceso de producción del primer Timoteo que posó junto a su hijo. Luego, conoció a Ricardo Bonilla, quien fue la persona que le dio vida al personaje.

Hijo del señor Nelson Pinedo junto al primer Timoteo. Crédito: Nelson Pinedo Huamán

Después de ello, fue contactado para el nuevo programa “Karina y sus amigos”, que sería lanzado en el 2000. Para dicho show, creó a Hipopo, Carlota y Trompita, quienes también se ganaron el cariño de miles de niños peruanos.

Karina y sus amigos (Hipopo, Carlota y Trompita). Foto: Twitter

Más proyectos propios en Perú y Venezuela

Más adelante, tras la presentación de Timoteo, Nelson Pinedo viajó a Venezuela para visitar a su hermano junto a su familia y por supuesto a sus muñecos. Apenas llegó al país, decidió presentar a sus ‘hijos’ y visitó locales dedicados a los personajes. Gracias a una casualidad, en uno de los establecimientos lo contactó un productor de TV.

Muy animado, el artista aceptó y fue al set de televisión donde presentó a sus adorables compañeros y fue contratado para un nuevo programa infantil llamado “El club de los tigritos”. También trabajó con el venezolano ventrílocuo Carlos Donoso. “Gracias a Dios pude vivir de mis muñecos”, expresó Pinedo.

Además, fue parte de varios programas como los “Cholosaurios” de canal 5; de “Risas y salsas” con “Marcianito y sus amigos”. Por otra parte, la semillita mágica llamada Huayo que ideó con fines educativos para el Centro de Rescate Amazónico (CREA) tendrá su película animada muy pronto.

PUEDES VER: Influencer boliviano respeta las reglas del santuario de Machu Picchu y miles lo aplauden

Mi amigo Miu y Don Checho son sus nuevos compañeros de show

En la actualidad, Nelson Pinedo lleva sonrisas a niños con su simpático gatito bautizado como Miu, y para el público adulto está el querido Don Checho, que se dedica a hacer bromas cotidianas del día a día, e incluso de política. Ambos pueden ser encontrados en su página oficial de Facebook Nelson y mi amigo Miu y Bendito chat.

Show infantil y para público adulto de Nelson Pinedo. Foto: Facebook

PUEDES VER: Niños decoran y utilizan bolsas de plástico como globos para celebrar el cumpleaños de su papá

¿Qué pasó con Anita, la youtuber que acompañaba a Jimmy en el canal “Pongámoslo a prueba”?

“Pongámoslo a prueba” es un famoso canal de YouTube donde Jimmy y Anita buscan desmentir o confirmar toda clase de productos y life hacks virales. Pese a sus más de 3.4 millones de suscriptores y visitas a diario, dejaron de publicar videos de forma inesperada, lo que sorprendió a más de uno.

Ana Alexandra Núñez, mejor conocida como Anita, también migró a TikTok. Sin embargo, ya no colabora con “Pongámoslo a prueba”, pues ahora se dedica a subir contenido en su cuenta personal @soy_anitanunez. En esta cuenta personal de TikTok, que suma más de 618.500 seguidores y millones de ‘me gusta’ en cada uno sus videos, la influencer mexicana publica diversos contenidos, reseñas, recetas, videos y muchas otras cosas más relacionadas con la comida.