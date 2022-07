Niño manda mensaje falso del celular de su mamá para no ir al colegio y se hace viral

El ingenio de los infantes es, sin duda, de los más nobles, sinceros y divertidos que existen. En redes sociales, el caso de un niño que no quería ir al colegio se ha hecho viral, pues lo gracioso de esta situación es que el menor tomó a sus progenitores por sorpresa y ocasionó mucho desorden y molestia en el grupo de WhatsApp de padres de familia de su colegio.

Se trata de un caso que se ha hecho conocido a través de una publicación del usuario de Twitter loplau, quien contó el caso de la travesura del pequeño, a modo de queja, por la red social.

“Hoy, en el grupo de mamis de 2do B, llegó un mensaje que decía: ‘Segundo grado hoy no tiene clases’. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más. Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celular a la mamá y mandó eso. Héroe”, se lee en el tuit oficial de la cuenta.

A la fecha, la publicación cuenta con 67.000 likes en Twitter, 2.630 retuits y 319 tuits citados. Los internautas, por su parte, celebraron el ingenio del niño y le mostraron su apoyo en los comentarios.