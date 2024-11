Durante una reciente entrevista con el diario La República, la artista Paola Gallegos reveló detalles sobre su incursión en el mundo de la caligrafía, un arte que se ha convertido en su pasión y profesión. Aunque su formación académica está orientada al turismo, descubrió su interés por esta disciplina durante un periodo de transición laboral en Lima.

Lo que comenzó como una herramienta terapéutica para aliviar el estrés se transformó poco a poco en una práctica seria, llevándola a integrarse en comunidades especializadas y a perfeccionar sus habilidades mediante talleres y cursos avanzados.

Desde temprana edad, Gallegos mostró inclinaciones artísticas, destacando en materias como arte y ortografía, lo que la llevó a experimentar con la escritura decorativa. Sin embargo, fue en Cusco, mientras trabajaba como informadora turística, cuando una de sus colegas notó su talento natural para dibujar letras. Este reconocimiento impulsó su confianza, y al mudarse a Lima descubrió una comunidad de calígrafos que la motivó a profesionalizarse.

Su evolución en esta disciplina la llevó a convertirse en profesora y emprendedora, destacándose como una de las principales difusoras de la caligrafía en el Perú. Además, es la única creadora de contenido peruana que se reunió con el CEO de TikTok durante el APEC 2024.

—¿Qué te inspiró a comenzar en el mundo de la caligrafía y cómo fue tu primer acercamiento a esta disciplina?

—Sí, tengo una carrera profesional en turismo, que no es lo mismo que estudiar para ser guía de turismo; es una carrera distinta. Estudié en Cusco y terminé en 2016, cuando me gradué. Luego, vine a Lima para postular a un trabajo, pero justo en ese momento las vacantes recién empezaban a abrirse después de seis meses. Entonces, tuve una brecha de tiempo bastante grande, y fue ahí cuando se presentó la oportunidad de tener mi primer acercamiento profesional con la caligrafía.

Justo coincidió con que estaba atravesando unos momentos muy duros, y en ese entonces llegué a la caligrafía con el fin de poder desestresarme, relajarme y usarla como una especie de terapia. Me calmaba mucho en esos momentos difíciles, y poco a poco fui adentrándome más en el rubro.

—¿Consideras que la caligrafía es una ocupación rentable?

—No en el sentido de rentable, sino que había muy poca gente practicándolo. Era un grupo muy cerrado; por ejemplo, me acuerdo que solo quienes estudiaban ahí eran personas relacionadas con la tipografía o diseñadores gráficos. Todo estaba muy centralizado, no sé cómo explicarlo, pero era algo muy privado, muy cerrado. Entonces, empecé a asistir a nuevos talleres.

Lo que más recuerdo de esa temporada, cuando estuve estudiando en 2017, es que todos mis profesores me decían que era muy buena, que tenía un talento innato. Ellos se sorprendían de lo rápido que aprendía y lo bien que lo hacía. Era algo que llamaba mucho la atención de todos mis profesores en general.

—¿Cómo afecta la digitalización al futuro de la caligrafía?

—Bueno, justo hace unos días, antes de que todo explotara en las redes con lo de APEC, poco a poco están reconociendo más y más mi trabajo en Perú. Siempre estuve trabajando en ello, y llegué muy rápido a otros países gracias a las redes, especialmente con TikTok. Sin embargo, fue recién este año cuando mi trabajo comenzó a recibir el valor que merece en Perú. Fue así como la Asociación de Calígrafos del Perú me invitó a dictar un taller titulado "La caligrafía tradicional en la era digital".

La conclusión de la charla que di fue que debemos adaptarnos, así como la caligrafía antigua, la ancestral, ha tenido que evolucionar para llegar a estos tiempos. Antes, por ejemplo, en China se utilizaban tintas especiales, como la tinta china, y pinceles de pelo animal. Todo ha tenido que evolucionar, y la caligrafía no es la excepción. A lo largo del tiempo, el pelo animal y las tintas de origen vegetal fueron reemplazados por materiales sintéticos. Hoy en día, contamos con brush pens, que pueden reemplazar un pincel redondo. Así que mi conclusión fue esa: todo evoluciona, y la caligrafía también debe adaptarse. La tecnología está aquí para quedarse, y uno nunca sabe qué vendrá después. Hoy en día, existen herramientas que permiten escribir en un iPad.

Yo hice una demostración en mi iPad en la aplicación de Procreate donde tú puedes con tu lápiz hacer trazos como si estuvieras escribiendo con uno con un pincel, entonces, claro, o sea, la técnica sigue porque sigo teniendo este trazo análogo, o sea, sigo escribiendo a mano, sin embargo, ya es uno digamos un medio digital, no, pero no se está perdiendo ese hábito, o sea, se sigue manteniendo y preservando el hábito de escribir solo que la el soporte es otro, Que es un iPad en este caso. Entonces creo que ese es el futuro de la caligrafía, adaptarnos a nuevas herramientas digitales, esa es más o menos la conclusión que di ahora esto es si se mantiene la caligrafía porque por otro lado está la situación de tipear.

—¿La caligrafía está destinada a desaparecer?

—Ha habido épocas en las que el hábito de escribir ha decaído bastante, y es cierto que muchos colegios ya no usan cuadernos, sino tabletas. He visto en universidades que muchas chicas utilizan aplicaciones como GoodNotes en sus iPads para tomar apuntes. Es claro que el papel y la tinta están perdiendo terreno.

Existe una pequeña crisis en la que se está perdiendo ese hábito de escribir; muchos de mis alumnos, por ejemplo, tienen dificultades para sostener la pluma. Ya ni siquiera saben cómo agarrar un lápiz. Se ha perdido tanto que hay personas que realmente no saben cómo trazar una letra. Creo que es importante encontrar maneras de revertir esto. Antes, se utilizaban cuadernillos manuales para hacer prácticas, pero ahora en los colegios ya no es tan relevante, ya que muchos toman notas en el teléfono o graban audios. Así, se está perdiendo el hábito de escribir.Respondiendo a tu pregunta es un sí y no, o sea es como que está reduciendo, pero ahí entramos nosotros para poder hacer algo y que se vaya recuperando poco a poco.

—¿Alguna vez imaginaste formar parte de los creadores de contenido en TikTok y reunirte con su CEO?

—Lo que he destacado es que hay un factor común entre las tres creadoras con el CEO de TikTok. Las tres hemos notado que él valora mucho nuestra formación universitaria. Las tres estamos graduadas en una carrera, aunque nos dedicamos a otra cosa. Siempre que conversé con él, me decía: "Tú estudiaste turismo, ¿cómo fue que cambiaste?". Ahí le conté cómo pasé de la carrera de Turismo a la caligrafía.

Él me dijo: "Wow, qué interesante, cómo dejaste tu profesión a un lado y te dedicaste a algo que te apasiona". A él le encanta cómo he crecido fuera de la plataforma, y eso es algo que ha destacado de las tres. Lo que hacemos fuera de TikTok también tiene mucho valor para él.

Fue increíble hablar con él. Aproveché para darle algunos consejos sobre qué lugares visitar en Perú y qué comidas probar. Él anotó todo en su teléfono. Es una persona muy amable, sencilla y habladora; no tiene nada de cerrado. Es alguien increíble, a pesar de ser el CEO de TikTok. Poder haber conversado con él como si fuera una persona normal fue un honor, y lo aprecio infinitamente. Le regalé su nombre escrito a mano, algo que le gustó mucho. Él valora la humildad y la sencillez, lo que destaco, ya que por más grande que seas, nunca debes perder esos valores.

Habló conmigo como si fuera un amigo más, me preguntó qué hago y cómo monetizo mi trabajo. Incluso me pidió que le mostrara mi academia y me dio algunos consejos, como: "Haz esto, esto". ¡Wow, es increíble! Por eso mi admiración por él ha crecido aún más, porque lo conocí en persona y pude ver que es una persona de admirar, de verdad.