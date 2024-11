Matrimonio hindú fue sorprendido por su hijo con tunantada: “Quiero que conozcan este lindo país”

Sunny Mundriya, un hindú, y su esposa cusqueña, Ruth Flores, formaron una familia que conquista a miles de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram. La pareja comparte sus experiencias diarias, destacando las brechas que afrontaron debido a las diferencias de idiomas y culturas. A pesar de estos desafíos, Sunny y Ruth lograron triunfar al mostrar una convivencia armoniosa y enriquecedora. Recientemente, la familia de Sunny llegó al Perú, marcando un hito importante y generando una grata sorpresa para todos.

Matrimonio hindú fue sorprendido con tunantada

Para celebrar la llegada de sus padres a Perú, Sunny decidió organizar una sorpresa inolvidable. Convocó a sus familiares y amigos cercanos para una fiesta especial en la que las tradiciones culturales se fusionaron de manera emotiva.

Emotiva sorpresa. Foto: TikTok

La sorpresa principal fue la presentación de danzantes de tunantada, una danza tradicional peruana que representa la riqueza cultural del país. Los danzantes, vestidos con trajes coloridos y llenos de vida, ejecutaron movimientos vibrantes que llenaron el ambiente de alegría y celebración.

El momento culminante de la sorpresa fue cuando los padres de Sunny fueron invitados a unirse a la danza. Con risas y entusiasmo, ambos intentaron imitar los pasos de la tunantada, creando una escena tierna y emotiva. La participación de los padres no solo reflejó su disposición a abrazar la cultura peruana, sino que también fortaleció los lazos familiares entre ambas culturas.

Tras la danza, Sunny dedicó unas palabras llenas de emoción a sus padres: "Quiero hacer conocer todo Perú a mis padres, Perú me ha recibido con mucho amor, mis hijos han nacido acá y al ver que mis padres están acá, me hace feliz. Quiero que conozcan este lindo país. Agradecer de haber recibido amor de parte de mis suegros, mi familia política. Como dicen en la India ‘Tal vez en mi pasado he regalado perlas para tener hoy una familia tan bonita’".

"Bienvenidos"

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar y fue abrumadoramente positiva. Muchos expresaron su sorpresa y admiración por la iniciativa de Sunny, destacando la belleza del gesto y la armonía familiar.

Comentarios como “Creí que por las costumbres y creencias que tienen no lo iba a aceptar, pero, está disfrutando, siendo él mismo” y “Qué hermoso que conozcan más de mi Perú”, resaltaron el apoyo y el cariño de la comunidad.