Proyector falla en pleno partido de Perú e hinchas se perdieron gol de Yotún

Los restaurantes, parques y otros centros abrieron sus puertas para que los peruanos puedan disfrutar del partido ante Paraguay. La plaza de armas de Chepé,n en La Libertad, fue uno de los lugares más concurridos por los hinchas locales, quienes no pudieron vivir una gran experiencia por fallas en la pantalla. Este hecho no pasó desapercibido para los usuarios de Facebook.

El triunfo de la selección peruana en el Estadio Nacional trajo alegría a miles de peruanos. Si bien la emoción fue la misma en todos, los ciudadanos de Chepén no pudieron disfrutar del ansiado encuentro por problemas con el proyector.

Debido a las fallas, los presentes se perdieron el gol del futbolista Yoshimar Yotún, ya que, de un momento, a otro la pantalla se apagó. La tensión del momento terminó cuando esta se volvió a encender y mostró la celebración que el jugador de Sporting Cristal tenía.

Como era de esperar, los gritos de emoción y festejos no faltaron en el viral clip que obtuvo más de 41.000 reproducciones y miles de ‘me gusta’. “Si no se sufre, no vale”, “Por mi calle se fue la luz después de que anotara”, “Mi vecino siempre grita ocho segundos antes el gol”, fueron algunos comentarios.