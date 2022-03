Perrito se mete dentro de un río y se esfuerza por sacar un pedazo de madera

En YouTube se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. Resulta que el can no quiso regresar a casa sin antes sacar un palo de un árbol. El animal venció su miedo, ya que, según cuenta su dueña, el cachorro no suele tocar agua. Sin embargo, su anhelo por sacar su ‘juguete’ hizo que se metiera dentro del río.

Inicialmente, el cachorro no quiso entrar en el río, pero conforme pasaron los segundos, el protagonista se metió ante la mirada de otro perrito y las risas de sus dueñas. En seguida, el animal mordió un palo del árbol e intentó arrancarlo con todas sus fuerzas. Pese a que el pequeño engreído jaló por unos segundos el pedazo de madera, no pudo lograr su cometido.

“Deja de reírte y dale al perro una sierra de mano”, “El cachorro se ve muy impetuoso por sacar su palo de madera”, “Creo que deberías ayudarle a sacar su juguete. Se va a resfriar”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 6.938 visualizaciones y 255 ‘me gusta’.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.