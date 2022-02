Perrito escapa de su casa para ir a jugar al parque y regresa cubierto de lodo

Te hará reír. Los animales se han vuelto populares en las redes sociales debido a los divertidos videos que protagonizan. Ciertamente, un golden retriever se hizo viral en TikTok luego de regresar a su casa con el pelaje cubierto de barro.

Todo comenzó cuando la familia dejó al can salir a pasear, pero no esperaban que volvería completamente sucio. El animalito había encontrado un charco cerca a su casa y no dudo a ingresar a él, por lo que que se embarró de lodo.

En las imágenes compartidas por la cuenta @michelena.mo se puede observar cómo los dueños se ríen de la situación, pero también deciden llamarle la atención a su perro cuando lo ven mojado. La mascota se mostró arrepentida al ser descubierta luego de cometer su travesura, por lo que, aceptó ser bañado por sus cuidadores.

El video viral de TikTok cuenta con más de 469.000 visualizaciones. “Te amo, perrito que se le atraviesa un charco de lodo”, “El perrito: ¿para que me sueltan si ya saben cómo soy?”, “Aman el agua, en cualquier presentación, hasta de charco”, “Son bandidos pero te sacan sonrisas je, je, je”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.