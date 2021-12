Gatita que perdió a su cría amamanta a minino adoptado como si fuese suyo

Las mascotas que pierden a sus crías también sufren y la pena, en ocasiones, logra cambiar su estado de ánimo. Esto sucedió con una gata que había perdido a sus gatitos tras un aborto repentino. La tristeza del animal fue tanta que dejó de comer. Sus dueños, preocupados, adoptaron a un minino para ayudarla con su dolor. El clip se viralizó rápidamente en TikTok.

“Pensábamos que no lo iba a adoptar, pero el final fue conmovedor”, indicó la descripción del clip de @michivaquita. En la secuencia de imágenes se comentó la historia de la mascota ya adulta, que abortó a las crías que tanto esperaba. “La vimos deprimida, no comía y no dejaba de dormir”, resaltaron sus propietarios.

Esta pérdida llevó a que adoptasen a un minino recién nacido. Si bien en un inicio tenían temor a que este sea rechazado por la gata, para sorpresa de ambos, la reacción de ella fue la mejor. Empezó a amamantarlo, cuidarlo y mimarlo como si fuese su propia cría.

La diferencia en el físico de ambos animales no fue motivo para que la gata lo rechazase, todo lo contrario, lo acogió y ayudó. Por su lado, los dueños de la minina quedaron satisfechos, ya que el pequeño animal la ayudó a que saliese de esa ‘depresión’ que tanto les preocupaba.

Las imágenes conmovieron a los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar al clip. “Es motivador que hayas tomado en cuenta los sentimientos de la gatita para ayudarla así”, “Ambos se necesitan”, “El mejor acto de amor”, “Cómo no amar a los animales si nos dan cátedra”, comentaron en el clip que ha sumado 142.000 reproducciones.