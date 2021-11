Familia adopta a perro de 9 años con discapacidad visual y le brindan un hogar para siempre

Un final feliz. Sin duda existen personas con un bondadoso corazón que ayudan a los animales que pasan por situaciones complicadas y les brindan una nueva oportunidad de vida. Tal como se presentó en un reciente caso que se compartió en Facebook, donde se muestra que una familia acogió a un perro de 9 años con discapacidad visual para brindarle un hogar.

Hace unos meses, el can bautizado con el nombre de Rusty fue rescatado por el establecimiento conocido como Humane Animal Rescue de Pittsburgh, ubicado en Estados Unidos. Al parecer, este se extravió y estaba en deplorables condiciones.

Fue entonces cuando los trabajadores se percataron de su condición y se organizaron para darle los mejores cuidados. “Todos recibieron instrucciones de acercarse suavemente a Rusty para no asustarlo, pero Rusty se sentía muy cómodo con todas las personas con las que interactuaba. Lentamente, ampliamos sus horizontes con caminatas más largas alrededor del refugio y luego uno de nuestros voluntarios comenzó a llevar a Rusty a un parque cercano”, comentó Michele Frennier, la directora, a un medio de su país.

Ellos sabían que el perrito no estaba apto para ser adoptado, por ello, tomaron la decisión de someterlo a una delicada operación en sus ojos. Afortunadamente, salió bien de la intervención y sus párpados fueron cerrados para evitar que le incomode más adelante.

Luego, publicaron unas fotos de su ‘engreído’ para saber la reacción de los usuarios. Sin embargo, no imaginaron que una pareja de esposos y sus pequeñas se iban a mostrar interesados con la noticia.

“Mi hija Kristen había visto a Rusty en Facebook y seguía diciéndome que lo adoptara. Fui a la Sociedad Protectora de Animales después de dos semanas y visité a Rusty. Se acercó y comenzó a lamerme los dedos y su cola se movía. De hecho, derritió mi corazón”, manifestó la madre, identificada como Darrell Chulack.

“Tenía lágrimas en los ojos cuando lo vi en su perrera. Se estaba preparando para salir a dar su paseo vespertino. Cuando Rusty entró en la habitación con mi hija, yo me tumbé en el suelo y me acosté allí con él durante 15 minutos y él nunca se apartó de mi lado. La razón por la que adopté a Rusty fue que ya tenía suficiente dolor y pena en su vida. Era un perro mayor con una discapacidad y mi corazón no me dejaba dejarlo allí, así que lo adopté allí mismo. Mi familia y yo le dimos una nueva vida”, acotó.

Por otra parte, las imágenes protagonizadas por el perrito se divulgaron en la página oficial del albergue en Facebook. Ahí, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia. Además, varios aprovecharon para destacar el noble gesto que tuvo la familia.