Miles de usuarios en Facebook han quedado cautivados con una publicación hecha en la plataforma, pues las imágenes revelan cómo un can y su compañero ayudan a su dueño con las bolsas del supermercado y aprovechan para hacer de la suyas.

Tal como se aprecia en el video viral, uno de los canes carga cada bolsa de las compras en su hocico y las lleva al interior de la vivienda. Su dueño queda satisfecho al recibir la ayuda de su mascota, hasta que ve cómo el otro de sus canes va por detrás con la pizza que había comprado.

Otro familiar estaba grabando este momento y se puede observar cómo el gran danés aprovecha un pequeño descuido y se lleva la caja de pizza hasta su casa para ir a devorársela.

Las imágenes causaron risa entre una gran cantidad de cibernautas alrededor del mundo, por lo que no tardaron en reaccionar con divertidos comentarios. “Así mejor que no me ayude. Encima se la fue a comer solo”, dijo un usuario de Facebook.