En TikTok, se viralizó un video protagonizado por Albinna, una gata de 3 meses de edad. La cachorra sorprendió a miles de cibernautas con una enternecedora escena. Las imágenes mostraron el entretenido momento difundido en múltiples plataformas.

En el clip, compartido a través de la cuenta @thepetcollective, se pudo apreciar cómo su dueña capta el preciso momento en el que su mascota juega dentro de su cartera. El animal se encuentra escondido dentro del accesorio y se entretiene con la mujer al salir y entrar del objeto en hilarante escena.

“Dios mío, no he visto nada más lindo que esto” y “Estoy muriendo no hay nada más dulce que ella”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En su cuenta de TikTok, este video obtuvo más de 10 000 ‘me gusta’ y cerca de 100 000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.