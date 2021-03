Cuando dos animales se crían juntos, el tamaño puede dejar de importar en cuanto a cuál de los dos tiene mayor ‘autoridad’ en la casa. Así, un animalito que duplique en tamaño a su compañero puede tener menor ‘jerarquía’, tal como se da con el perro y el gato que protagonizan este viral de TikTok.

Un video casero muestra a un saludable pitbull tratando de acomodarse en una cama pequeña, que parece estar diseñada para un animalito bastante más pequeño. Entonces, cuando la cámara de su dueña gira a la derecha, se ve al responsable de la incomodidad del perrito.

Se trata del gato de la familia, que se había acomodado en la cama más grande, la cual correspondía al can. Entonces, como el pitbull le tiene miedo y respeto al felino, prefiere no perturbarlo e intentar descansar en la cama que en realidad no le pertenece.

Este contenido sumó más de 6 000 000 reproducciones en TikTok y recibió miles de comentarios de los internautas: “Y dicen que los pitbull son peligrosos”, “Al final, el gatito fue el malo de la casa”, “Qué inocente y dulce es el perrito”, escribieron algunos.