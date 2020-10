Adopta a perro callejero que pasaba todos los días por su casa, lo cuida y su nuevo aspecto conmueve [VIDEO]

Un final feliz. Gracias a las redes sociales como Facebook, miles de personas han sido testigos de los más nobles gestos hacia los animales. En esta ocasión, una joven compartió el antes y después de un perrito callejero que adoptó al verlo deambular por su casa.

Hayde Saldana veía todos los días a este can recorriendo la zona en donde vive, pero, lamentablemente, nadie podía adoptarlo. Ella menciona en el video que, al vivir en viviendas alquiladas, los dueños no les permitían tener animales en casa.

Sin embargo, el cariño que recibía este animal por parte de los vecinos hizo que esta muchacha consiga hacerse cargo del animal.

Tal como se aprecia en las imágenes, el perrito luce bastante sucio mientras deambula por un parque de juegos. Algunos transeúntes se acercan a darle unas caricias, pero este continúa solo en las calles.

Al cabo de unos días, la autora del video consiguió llevarlo a su casa, lo baño, alimentó y la nueva apariencia del perrito conmovió a los usuarios de Facebook. Con una vitalidad diferente, este perrito corre por toda la casa, mientras que la familia lo llena de mimos.

Esta conmovedora historia, originalmente compartida en TikTok, no tardó en volverse tendencia en diversas plataformas alrededor del mundo. Entre los comentarios de la publicación se puede observar el agradecimiento de los usuarios hacia esta joven, pues no permitió que el can siga sufriendo en las calles.

