Facebook viral: maestro enseña a bailar cumbia a sus estudiantes y causa furor en las redes [VIDEO]

Un docente de Educación Física de una escuela primaria en México se ha ganado la admiración de cientos de internautas en Facebook y las redes sociales tras hacer una magistral clase de baile con sus alumnos de la escuela primaria “Resurgimiento”, ubicada en Naucalpan de Juarez, en el estado de México. La presentación quedó registrada en video y se ha hecho viral durante las últimas horas al mostrar la singular clase de baile que ofreció el maestro.

Los estudiantes tenían taller de "ritmos latinos" y el profesor no encontró mejor forma de realizar su clase que enseñando una amena coreografía del género de cumbia. Internautas quedaron sorprendidos por la forma en que el maestro guía cada paso a sus alumnos para realizar una impecable coordinación.

“Esto es el resultado del gran esfuerzo y dedicación. Profesor de Educación Física Diego A. Cortez trabajado el taller de Ritmos latinos, todo con la finalidad de que desarrollen su competencia motriz con alumnos de 1° a 6° año de primaria, en la escuela ‘Resurgimiento’ de Reyes Etla Oaxaca.... Gracias por el apoyo hacia éstos niños”, se lee en la descripción del video, que fue compartido por la institución educativa “Resurgimiento” en su página de Facebook.

En las imágenes, que ya tienen más de 35 000 reproducciones en Facebook, se ve a seis parejas de niños realizando una coreografía al ritmo de cumbia mientras son dirigidos por el docente de Educación Física, quien les va indicando cada paso con la parte del cuerpo que van a usar.

La grabación ha causado furor entre los internautas, no solo porque se ve a los niños bailando muy coordinados, sino por la idea del profesor de escoger específicamente la cumbia para enseñarle a bailar a sus alumnos uno de los géneros musicales más populares en América Latina.

El entusiasmo y las ganas del profesor para dirigir a los pequeños, así como el talento y la habilidad de estos para seguir cada instrucción de su maestro ha causado admiración entre los usuarios de Facebook, quienes felicitaron al docente por su trabajo.

“Felicidades al profesor. Sin duda, cuenta mucho su labor y entusiasmo en hacer las cosas, hasta las ganas de aprender a bailar dan porque me hacen falta unas clases de baile ... Felicidades y mucho éxito”. “Eso si es prepararlos para la vida. De nada me sirvió saberme 300 canciones en la flauta. Mejor me hubieran enseñado a bailar cumbias”. Estos fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de Facebook tras ver el video.

