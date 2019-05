Facebook: Disfrute los mejores memes sobre el quinto capítulo de Game of Thrones [VIDEO+FOTOS]

Llegada la noche un domingo, Facebook se transforma en diálogos sobre guerras entre reinos, traiciones, ejecuciones y más como consecuencia del lanzamiento del capítulo de Game of Thrones. Por supuesto los memes no podían estar exentos a publicaciones ‘épicas’ realizadas por los seguidores de la popular serie.



Para el quinto capítulo de la octava temporada de Game of Thrones se inició con una misiva de Varys narrando que Jon Snow es el mismísimo heredero del preciado ‘Trono del Hierro’, siendo esta escena una de las más comentadas en Facebook por los internautas.

Otra escena que acaparó la atención en los fanáticos de Facebook y Twitter fue cuando Tyrion visita a la heredera Targaryen que desencadenaría en la exhibición de la traición de Varys. Finalmente el ‘mediohombre’ revela que fue Sansa Stark quien divulgó el secreto.



Game of Thrones es producida por la cadena de televisión HBO y es precisamente esta compañía que fracasó en su intento por salvaguardar los detalles de la exitosa serie ya que horas antes de su lanzamiento en Internet proliferaban extractos sobre lo acontecería en la obra basada en lo escrito por George R. R. Martin.



Asimismo, se está convirtiendo usual que a la par que el episodio se está transmitiendo los mismos fanáticos hacen viral memes mediante sus cuentas en Facebook, Twitter o Instagram haciendo gala de una ironía en determinadas escenas de Games of Thrones.



Para disfrutar de los más selectos memes del último capítulo de Game of Thrones que hicieron reír a más de un usuario solo debe dirigirse a la parte superior de la nota y deslizar las imágenes.

A continuación un video viral de YouTube sobre Game of Thrones: