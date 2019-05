GOT: Pitahaya, la fruta peruana que Starbucks recomendó a Daenerys Targaryen

Twitter. El cuarto capítulo de la exitosa serie norteamericana de HBO Game of Thrones pasará a la posteridad no solo por la muerte inesperada de la traductora Missandei, sino por la insólita aparición de un vaso de Starbucks que se coló en la mesa de la protagonista Daenerys Targaryen en una de las escenas.

Efectivamente, el descuido de la producción durante el rodaje del episodio “The Last of the Starks” generó una ola de comentarios positivos y negativos entre los seguidores de la serie en redes sociales, entre los que destacaron no solo la defensa del programa en cuestión, sino también la ingeniosa respuesta que la marca de cafés dio a las críticas.

Previamente, HBO había enviado a los fanáticos un mensaje bastante divertido a través del Twitter: "Noticias desde Winterfell. El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas". Sin embargo, la conversación no quedó ahí pues Starbucks aprovechó magistralmente el momento para hacer sus descargos ante el aparente desplante.

En su cuenta de Twitter, la marca de café se animó a responder al canal de televisión y recomendó al personaje ficticio interpretado por Emilia Clarke consumir la presentación de smoothie rosa conocida como “Dragon Drink”, la cual incluye entre otros ingredientes la pitahaya, una fruta que se produce en el Perú.

La pitahaya, también conocida como “fruta dragón”, es un fruto nativo de América Central cultivado en climas tropicales, perteneciente a la familia de las cactáceas o suculentas. Posee una cáscara de color rojo intenso o amarillo, su pulpa contiene pequeñas semillas negras, y se puede consumir como fruta fresca así como en refrescos y cócteles. La de variedad roja se cultiva en México, Nicaragua y Vietnam; la amarilla es la que se encuentra en Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Sólo una pitahaya de mediano tamaño llega a pesar 200 gr. En Lima, las puedes comprar en el mercado San Felipe de Surquillo, a espaldas del Open plaza, a 10 soles el kilo. En el Edén de Benavides las venden a 13 soles el kilo. Sin lugar a dudas, un monto que la reina de los dragones podría pagarse sin ningún problema cada que quisiera repetir el “blooper” televisivo.