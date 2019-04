Facebook viral: joven peruano acude a 'barber shop' para cambiar su look y es blanco de burlas [FOTOS]

Blanco de burlas. En Facebook está causando sensación una serie de fotografías publicadas por los dueños de un 'barber shop' ubicado en Comas, quienes nunca imaginaron que las imágenes que mostraban el radical cambio de look de un joven peruano se volverían tendencia en las redes sociales.

Barber Shop "Juan Pablo", como se llama este negocio, compartió recientemente en su cuenta de Facebook una serie de fotos que muestra a sus clientes satisfechos. Uno de ellos tuvo la mala fortuna de que su peinado llamara la atención.

"Un antes y un después", se puede leer en la descripción de esta publicación, la cual fue compartida por más de 2500 personas en Facebook, algunos de ellos no dudaron en dejar graciosos comentarios y hasta incluso divertidos memes.

"No hay hombre feo, solo mal arreglado", "quedó igualito a J Balvin", "no lo juzguen, es barbero, no cirujano", "se parece a un personaje de JoJo's Bizarre Adventure", son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en Facebook.

Pese a que algunos comentarios de Facebook pueden ser muy crueles, la mayoría de usuarios felicitaron al joven peruano, quien en todo momento luce orgulloso con su nuevo 'look', con el que seguro saldrá a impresionar a una chica.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos, la cual te muestra el radical cambio de look de este joven peruano, así como algunos memes que le hicieron los usuarios de Facebook, tan solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.