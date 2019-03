Tinder: Expertos revelan 5 infalibles claves para tener éxito en la primera conversación [VIDEO]

Tinder es conocida por ser una aplicación geosocial que tiene la facilidad de permitir a sus usuarios comunicarse con otras personas en relación a sus preferencias. Recientemente, un grupo de especialistas en el tema del flirteo comentaron las cuatro claves para ligar en su primera conversación.



Para los duchos en el tema del amor, entablar con éxito una conversación en Tinder siempre va a resultar complicado, pero no por ello se va a pensar que es imposible. Los casos de citas concretadas por medio de esta aplicación son muchos, solamente se debe seguir ciertos consejos para hacer “match”.





Si desea estar listo para la siguiente oportunidad le recomendamos tener en cuenta estos consejos expuestos por especialistas:



Primer consejo: Se recomienda revisar el perfil de la persona que le gusta, debe ser exhaustivo y con paciencia antes de decantarse por enviar el primer mensaje.



Esto ayudará a formar una idea de los gustos o costumbres que tiene la otra persona. Con esta información podría hallar incluso un gusto que ambos comparten y que puede ser aprovechado al máximo provocando que su mensaje destaque sobre los otros.



Segundo consejo: Despertar la emoción:



Para llegar a despertar la emoción podría hacer que despierte su entusiasmo felicitando por algo especial que pocos hacen. También puede sorprender si revela algo inusual que ambos tengan en común.



Tercer consejo: Incluir el nombre de la persona en el primer mensaje:



Añadir su nombre tendrá un gran significado ya que puede denotar que se ha tomado un tiempo para escribir su mensaje y no es el típico argumento que todos comparten en Tinder. Hacer sentir especial a la persona es la finalidad.







Cuarto consejo: Cuidar su ortografía en Tinder:



Hoy en día las personas tienen a valorar mucho más los mensajes que reciben con ningún error ortográfico ya que habla de lo instruido que es su interlocutor. Dime cómo escribes y te diré cómo eres.



Quinto consejo: Enviar el mensaje:



Que la pena no le abrume. Decídase y una vez realizado estos consejos puede enviar el anhelado mensaje.

Aquí puede ver una publicación de YouTube donde también muestra algunos consejos: