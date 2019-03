¿Qué es el Ayuwoki? Origen y memes del viral que aterroriza las redes sociales

En las últimas semanas, toda internet se vio invadida por el 'Ayuwoki', un personaje que se volvió viral a raíz de una historia de terror que crearon los internautas. La leyenda urbana y los memes giran en torno al rostro demacrado y algo deformado de Michael Jackson.

Además de ser uno de los memes de moda en internet, el 'Ayuwoki' también ha generado que la policía cibernética de países como México y España se pronuncie al respecto y descarte la existencia de este personaje que solo causaría que niños y adolescentes repliquen retos virales peligrosos con consecuencias negativas.

¿Quieres saber más sobre este nuevo personaje de internet? Descubre la historia y el origen del 'Ayuwoki', el meme viral que es furor en las redes sociales.

¿Qué es el Ayuwoki?

El 'Ayuwoki' es la imagen de Michael Jackson convertida en un meme y difundida a través de internet bajo la forma de una 'creepypasta' (historia de terror).

Al igual que el 'Momo', el 'Ayuwoki' ha invadido las redes sociales con cientos de memes y videos relacionados con la finalidad de provocar el terror. Según esto, aseguran que la figura se aparece a las 3 de la madrugada para gritar 'Hee, hee!', tal como dice Michael Jackson en sus canciones. Para alejar a este ente, se debe pronunciar la frase 'Eeeeooo', dicha por Freddie Mercury en el Aid Live de 1985.

Origen del Ayuwoki

El "Ayuwoki" tiene su origen en un video que se publicó en Youtube al mes siguiente de la muerte de Michael Jackson. La publicación se llamaba 'My Ghoul Jackson' Animatronic Sculpture' y mostraba a un robot animado similar a Jackson, pero con aspecto terrorífico.

El video dura menos de un minuto, pero su edición está acompañada de la canción 'Billie Jean' de Michael Jackson, además de gritos, puertas que crujen y ecos a modo de efectos de terror.

A partir del video se extrajo la imagen de Michael Jackson y se convirtió en un viral gracias a una creepypasta (historia de terror compartida en internet) que consiste en que el 'Ayuwoki' se aparecerá a las tres de la mañana (hora del diablo) para gritar 'Hee, hee!', la onomatopeya que el 'Rey del Pop' utilizaba en sus canciones.

La figura que también se denomina 'Ayuwoki hee hee' toma su nombre a partir de la deformación fonética de una parte del tema 'Smooth Criminal', en la que dice 'Annie, are you ok?'. La pronunciación y la repetición de esta suena similar a 'Ayuwoki'.

Video original del Ayuwoki

El video original del 'Ayuwoki' ya tiene más de 1 millon 300 mil vistas en Youtube.



