Las 50 mejores canciones de amor para dedicar a tu pareja

Las mejores canciones de amor para dedicar a tu pareja, amigo o amiga no son difíciles de encontrar en internet.

Puedes DESCARGAR MÚSICA MP3 de forma gratis y segura en tu celular mediante plataformas online.

Las canciones de amor en inglés también son una buena alternativa para compartirla con tu novio o la persona que te agrada.

Estas son las 50 mejores canciones de amor

En esta nota te recomendamos 50 canciones de amor que además puedes escuchar si te encuentras atravesando un mal momento por una ruptura amorosa.

50. Y, ¿SI FUERA ELLA? - ALEJANDRO SANZ

"Y, ¿si fuera ella?" de Alejandro Sanz es una de las canciones en español más conocidas.

Se encuentra en el disco "Más" de 1997. Tras su lanzamiento, se vendieron 8 millones de copias de este álbum.

49. Y TÚ TE VAS - CHAYANNE

El puertorriqueño Chayanne también es un referente de las canciones románticas para dedicar.

Una de ellas es "Y tú te vas", tema que se lanzó en 2002 en el álbum "Grandes éxitos" que recopiló sus canciones desde 1987.

Este tema ganó un premio Billboard Latino.

48. KILÓMETROS - SIN BANDERA

La agrupación, con este tema ganaron bastantes seguidores en Latinoamérica y se posicionaron en los rankings musicales.

47. LIMÓN Y SAL - JULIETA VENEGAS

Este tema se encuentra en el cuarto disco de la artista mexicana. Actualmente, este álbum ha vendido alrededor de 4 millones de copias.

46. ALGO CONTIGO - VICENTICO

Esta es la novena canción del disco "Vicentico", cantante argentino de pop.

45. ME GUSTA CÓMO ERES - JARABE DE PALO

El grupo liderado por Pau Donés también es conocido por sus temas con mucho "feeling".

Una de ellas es "Me gusta como eres", tema del sexto álbum de grupo español titulado "Adelantando".

44. SABES - REIK

Este tema figura en el disco "Secuencia" que se lanzó en 2007.

43. ERES PARA MÍ - JULIETA VENEGAS

Es el tercer sencillo de su cuarto disco titulado "Limón y sal".

42. ME ENAMORA - JUANES

El cantautor colombiano Juanes lanzó en 2007 la canción "Me enamora". Este tema ha obtenido 6 millones de descargas en todo el mundo.

41. ME DUELE AMARTE - REIK

"Me duele amarte" es una de las canciones románticas Reik que figuran en el disco "Secuencia". Este se lanzó a fines de 2006.

40. LA DISTANCIA ADECUADA - CHRISTINA ROSENVINGE

Christina Rosenvinge se hizo conocida por los discos que lanzó durante los noventa. Después de unos años, en 2008, publicó el álbum "Tu labio superior", en el que se encuentra el sencillo "La distancia adecuada".

39. TE DEJO EN LIBERTAD - HA ASH

Una de las canciones de amor para dedicar más contemporáneas es "Te dejo en libertad" del dúo estadounidense Ha- Ash.

La historia que narra este tema nació por las vivencias de Ashley, una de las artistas que lo interpreta.

38. ALGO MÁS - LA QUINTA ESTACIÓN

Este es el segundo sencillo del álbum "Flores de alquiler" que se lanzó en 2005.

37. QUE LLORO - SIN BANDERA

Se lanzó en los inicios de la carrera musical de esta agrupación.

36. BÉSAME - CAMILA

Esta canción de la agrupación mexicana Camila se empezó a escuchar luego de que lanzaran su disco "Dejarte de amar" en agosto de 2010.

"Bésame" es una de las canciones de amor para dedicar a una pareja.

35. ES POR TI - JUANES

Este tema es el segundo del disco "Un día normal" de Juanes.

Desde el año de su lanzamiento, en 2002, se convirtió en una de las canciones más escuchadas por el público juvenil.

34. TE VI VENIR - SIN BANDERA

Producida por el cantautor mexicano Áureo Baqueiro, "Te vi venir" es una de las canciones de amor más conocidas de la agrupación "Sin Bandera".

33. ABRÁZAME - CAMILA

Este tema figura en el primer disco del grupo mexicano titulado "Todo cambió".

32. NADA VALGO SIN TU AMOR - JUANES

Esta canción de Juanes figura en el disco "Mi Sangre" y ganó en 2005 un premio en la categoría "Mejor canción rock" de los Latin Grammy Awards del 2005.

31. ME VOY - JULIETA VENEGAS

"Me voy" es una de las canciones más populares de "Julieta Venegas".

30. FUI - REIK

Este tema figura en el disco "Un día Más", el cual fue lanzado en 2009.

29. FOTOGRAFÍA - JUANES Y NELLY FURTADO

Esta es una de las primeras canciones con la que Juanes se hizo conocido. La interpreta junto a la artista Nelly Furtado.

28. ENTRA EN MI VIDA - SIN BANDERA

Este sencillo fue la canción principal de la telenovela mexicana "Cuando seas mía".

27. NO TE APARTES DE MÍ - VICENTICO

Vicentico se caracteriza por interpretar canciones de amor. Una de ellas es "No te apartes de mí", tema original del cantante Roberto Carlos.

26. LO QUE CONSTRUIMOS - NATALIA LAFOURCADE

Este es uno de los sencillos de la cantante mexicana Natalia Lafourcade.

Se trata de un tema dedicado a alguien con la que se está rompiendo.

25. TU RECUERDO - RICKY MARTIN

Una de las canciones de Ricky Martin que más reconocimientos recibió es "Tu recuerdo".

Este tema encabezó las Hot Latin Songs de Billboard durante tres semanas consecutivas.

24. SOUVENIR - LEÓN LARREGUI

El vocalista de la agrupación mexicana Zoé, León Larregui, lanzó el tema "Souvenir" durante su carrera como solista.

Los temas "Brillas" y "Souvenir" de su álbum Solstis fueron reconocidas.

23. MI SOLEDAD Y YO - ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz es un artista reconocido por temas de amor. Una que lanzó al inicio de su carrera fue "Mi soledad y yo".

22. AGUA - JARABE DE PALO

"Agua" es otro de los sencillos de estilo romántico de Jarabe de Palo.

21. SOÑÉ - ZOÉ

La agrupación mexicana Zoé también se caracteriza por lanzar temas de amor. Una de ellas es "Soñé", tema que se dio a conocer en 2003.

20. EN EL MUELLE DE SAN BLAS - MANÁ

Esta es una de las canciones de amor de Maná que se encuentran en su cuarto disco por la que se hicieron conocidos en los noventa.

El álbum donde figura "En el muelle de San Blas" fue lanzado en 1997.

19. TANTO LA QUERÍA - ANDY & LUCAS

Una de las canciones románticas más conocidas de Andy & Lucas es "Tanto la quería".

18. VALIENTE - KOKO

En nuestra lista de canciones de amor para dedicar destaca "Valiente" del cantante chileno Koko.

17. ANTOLOGÍA - SHAKIRA

Este tema figura en el disco Pies descalzos, lanzado en 1995.

16. UN VESTIDO Y UN AMOR - FITO PÁEZ

"Un vestido y un amor" es una de las temas de amor para dedicar del compositor argentino.

15. ERES MI RELIGIÓN - MANÁ

Esta figura en el sexto disco de la agrupación titulada "Revolución de amor".

14. ANDAR CONMIGO - JULIETA VENEGAS

"Andar conmigo" es un tema de la cantante Julieta Venegas que se encuentra en su tercer disco, "Sí".

13. DÍA DE ENERO - SHAKIRA

Este tema es más contemporáneo, pues se lanzó en 2006.

12. POR ESO TE AMO - RÍO ROMA

Una de las canciones de amor más modernas es "Por eso te amo" de Río Roma.

11. EQUIVOCADA - THALÍA

Thalía volvió a presentar canciones románticas en los últimos años. Una de ellas es "Equivocada", la cual se lanzó en 2009.

10. A PURO DOLOR - SON BY FOUR

El grupo de salsa puertorriqueño, Son by four, se hizo conocido en el 2000 por su tema "A puro dolor".

9. DEJARÍA TODO - CHAYANNE

En la lista de temas de amor de Chayanne, "Dejaría todo" ocupa el número uno.

Esta es una de las canciones de amor para dedicar más conocidas.

8. IMAGÍNAME SIN TI - LUIS FONSI

Una de las primeras canciones de Luis Fonsi, que lo llevó al estrellato.

7. MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS - GIANLUCA GRIGNANI

El músico italiano se hizo conocido principalmente por su tema "Mi historia entre tus dedos".

6. RUPTURA - XIMENA SARIÑANA

La cantante mexicana Ximena Sariñana ha interpretado un gran repertorio de temas románticos. Uno de estos es "Ruptura".

5. ROSAS - LA OREJA DE VAN GOGH

La agrupación española "La oreja de Van Gogh" se hizo conocida por sus canciones de amor.

Una de las que más allegada tuvo fue "Rosas".

4. EL BAILE Y EL SALÓN - CAFÉ TACUBA

Uno de los temas de Café Tacuba es "El baile y el salón".

3. COMO ERAN LAS COSAS - BABASÓNICOS

El grupo argentino Babasónicos también cuenta con temas de estilo "feeling".

Una de estas es "Como eran las cosas".

2. YA NO TE PUEDO QUERER - NATALIA LAFOURCADE

"Ya no te puedo querer" es una de los temas que Natalia Lafourcade lanzó hace unos años.

1. OJOS COLOR SOL - CALLE 13

"Ojos color sol" de Calle 13 es otra de las canciones de amor que tuvo bastante allegada en Latinoamérica.

CANCIONES DE AMOR EN INGLÉS

10. CLOSE TO YOU - CARPENTERS

En la lista de canciones de amor en inglés, "Close to you" es una de las que más destaca.

9. THINKING OUT LOUD - ED SHEERAN

Otra de las mejores canciones es "Thinking out loud" de Ed Sheeran.

8. BLEEDING LOVE - LEONA LEWIS

La cantante norteamericana Leona Lewis lanzó el tema "Bleeding Love", que se ha convertidos una de las preferidas por sus seguidores.

7. EVERYBODY HURTS - R.E.M.

"Everybody Hurts" de R.E.M. es otra de las canciones en inglés conocidas.

6. JAR OF HEARTS - CHRISTINA PERRI

Te recomendamos descargar es "Jar of hearts" de Christina Perri.

5. SAID I LOVE YOU ... BUT I LIED - MICHAEL BOLTON

Una de las canciones antiguas es "Said i love you ... but i lied" de Michael Bolton.

4. TOTAL ECLIPSE OF THE HEART - BONNIE TAYLOR

El tema "Total eclipse of the heart" de Bonnie Taylor es una de las canciones de amor en inglés que continúa siendo escuchada por bastantes personas.

3. ALWAYS IN MY HEAD - COLDPLAY

"Always in my head" de Coldplay es otra de las mejores canciones.

2. PHOTOGRAPH - ED SHEERAN

En la lista de canciones destaca "Photograph" de Ed Sheeran.

1. SOMEONE LIKE YOU - ADELE

Adele sigue siendo recordada por su canción "Someone like You". Considerado por esta lista, la mejor canción de amor en inglés.