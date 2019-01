Facebook viral: miles ríen con divertido doblaje de la conferencia de Pedro Chávarry [VIDEO]

Reirás mucho. Luego de que el Pedro Chávarry anunciara el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso de Lava Jato, comenzaron a circular en Facebook y otras redes sociales memes sobre el fiscal peruano, incluso se hizo viral un video que muestra un gracioso doblaje de la conferencia.

Esta noticia generó indignación en miles de peruanos, especialmente en Facebook, donde los usuarios criticaron duramente a Pedro Chávarry por realizar su conferencia de prensa a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, ya que para muchos arruinó la celebración.

Algunos usuarios de Facebook incluso compararon el anuncio de Pedro Chávarry con lo que sucedió el 2017, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski informó que le daba el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori, horas antes de Navidad.

Además de las duras críticas, desde hace varios días, el fiscal Pedro Chávarry está siendo blanco de crueles memes, incluso está circulando un video parodia de su conferencia en la que alguien hace un doblaje sumamente gracioso.

Como podrás apreciar en el video, subido a Facebook por Jeffar Vlogs, la voz de Pedro Chávarry fue retirada del clip y en su lugar el youtuber colocó la imitación que hizo del fiscal, en la que podemos oír varias frases muy graciosas.

"Me llega que me digan 'viejo lesbiano' en sus memes", "Voy a sacar a José Domingo Pérez del caso Lava Jato para que él me lave los pañales", son algunas de las frases que dice Pedro Chávarry en este gracioso doblaje que la 'rompe' en Facebook.

Mira aquí el video original de Facebook.