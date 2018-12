Facebook: Policía busca intensamente a pareja que perdió anillo durante propuesta de matrimonio [VIDEO]

¡No te lo puedo creer! Usuarios de Facebook están compartiendo el video de una pareja que, por increíble que parezca, perdió su anillo en una alcantarilla mientras el hombre le preguntaba a la mujer si quería casarse con él.

Usuarios en Facebook comentaron que el sujeto decidió realizar su amoroso acto a medianoche en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, pero estaba tan nervioso que el anillo se le escapó de los dedos y cayó en unas rejillas, sin imaginar que las cámaras de seguridad de la calle grababan todos sus actos.

En el video ambos buscan desesperadamente la valiosa joya, incluso el hombre se echa sobre las rejillas para ver mejor, pero nunca pudieron hallar el símbolo de su próxima alianza.

Para su enorme alivio, la policía de Nueva York revisó las cámaras de seguridad logrando encontrar la tan buscada joya y ahora busca a la pareja.

"¡Tenemos su anillo!", escribió la policía en Twitter que acompañó con una imagen del anillo rescatado. En cuestión de horas las imágenes y el video de las cámaras de seguridad se viralizaron en Facebook y otras redes sociales, intensificando la búsqueda.

WE HAVE YOUR RING!



Help us find the couple who’s marriage proposal went horribly wrong after their engagement ring fell down the drain in #TimesSquare.



Call us at 212 767-8400 or come to the Midtown North Precinct located at 306 W 54th Street. pic.twitter.com/FvRrqur4KG