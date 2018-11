YouTube: Donald Trump "canta" Master of Puppets de Metallica y sorprende al mundo [VIDEO]

Nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es noticia, pero esta vez no es por ninguno de sus polémicos discursos o reformas para su país. Parece ser que el amor por la música es lo suyo porque dejó sorprendidos a más de uno con un nuevo video viral de YouTube.

Aparentemente su género favorito por la música es el metal y su banda preferida Metallica porque le "demostró" al mundo que también puede ser un buen cantante al entonar la emblemática canción "Master of Puppets" en una combinación de videos que se pueden ver en la popular página de YouTube.

El usuario Lars Von Retriever, conocido en crear este tipo de clips que entretienen al mundo, realizó este video viral donde se aprecia al mandatario cantando a través de una serie de videos combinados que han generado distintos tipos de reacciones en Youtube.

Debido al énfasis que emplea en sus discursos, la clásica canción le sale y le sienta muy bien al presidente Donald Trump. En este se le puede escuchar el clásico coro "Master of puppets I'm pulling your strings

Twisting your mind and smashing your dreams"

El video ya cuenta con casi 400 mil reproducciones y ha generado diversos comentarios en la popular red de YouTube en solo pocos días.

Mira el video viral de YouTube: