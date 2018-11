Facebook: “Demuéstrenlo pues, imbéciles” de Alan García generan memes y estos son los mejores [FOTOS]

Miles de usuarios de Facebook han reaccionado tras las polémicas declaraciones que lanzó hace algunos días el expresidente Alan García cuando fue abordado por la prensa para ser consultado por presuntos dinero recibido de la Caja 2 de Odebrecht.

Aquella vez, el expresidente se lució muy alterado por el informe que lanzó IDL-Reporteros y no dudó en negar dichas acusaciones en su contra y retó a que demuestren lo que afirmaban con duras palabras que se viralizaron en Facebook. “Demuéstrenlo pues, imbéciles”, fue la polémica frase que se ha vuelto tendencia en dicha red social, la cual ha generado todo tipo de memes que ya circulan en dicha red social.

Y es que el líder aprista no pudo contener su rabia tras ser acusado de haber recibido un pago ilícito de parte de Odebrecht, simulando pagos de US$ 100 mil por una conferencia; por lo que soltó esta acalorada frase que no ha pasado desapercibida por miles de usuarios de Facebook quienes no tuvieron mejor idea que utilizarla en creativos memes que hoy abundan en dicha red social.

Es así que diversos portales de Facebook han utilizado la frase lanzada por el expresidente para crear hilarantes memes en las podemos ver al líder aprista Alan García, acompañado de diversas situaciones de la vida cotidiana en la que cada usuarios decidió contar una historia o anécdota, acompañada de la polémica frase “Demuéstrenlo pues, imbéciles”.

Te dejamos los mejores memes de Facebook, que se hicieron sobre este frase lanzada por Alan García, quien hoy tiene una prohibición de salida del país por 18 meses. Para ver los memes solo debes revisar nuestra galería y deslizar las fotografías de derecha a izquierda en la parte superior de esta publicación.