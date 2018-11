YouTube: Perro encuentra aterradora "criatura" y tiene el susto de su vida

Un muchacho se encontraba realizando las compras de la semana junto a su perro en un supermercado de Massachusetts, Estados Unidos, cuando de pronto su mascota quiso ingresar a una tienda de disfraces. El joven complació a su can e ingresaron; sin embargo, el indefenso animal terminó llevándose un gran susto, el cual se ha vuelto viral en YouTube.

De acuerdo con el video viral de YouTube, el can estuvo observando cada uno de los trajes que se vendían en la tienda hasta que se detuvo porque había encontrado a una bruja de juguete. Este muñeco llamó bastante la atención del perro por lo que lo miró fijamente por varios segundos.

Repentinamente la bruja de juguete se encendió y asustó demasiado al perro, quien tan solo atinó a retroceder producto de la sorpresa que se llevó. Luego, empezó a ladrar y le pidió a su dueño que se retiraran de la tienda. El joven accedió a la petición de su mascota y salieron del local.

"Kernel, mi mascota, se llevó una gran sorpresa con el juguete de la bruja. Nunca más quiso regresar a esa tienda", manifestó el joven en la leyenda del video viral de YouTube.

Miles de internautas tomaron con gracia la escena protagonizada por el perro y así lo dejaron saber en la caja de comentarios del video viral. "La curiosidad mató al gato, bueno en esta ocasión fue a un perro. Me da pena por el can, pero no paro de reír", sostuvo un usuario de YouTube.

Hasta el momento, el video viral cuenta con más de 4 millones de reproducciones, cerca de 100 mil likes y cietos de comentarios en YouTube. Sin duda alguna, el perro se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales.

Mira el video viral de YouTube: