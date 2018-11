YouTube viral: 'Luisito Comunica' causa polémica tras “menospreciar” a Gamarra [VIDEO]

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica ha generado miles de comentarios negativos en YouTube, tras compartir su último video en el que visita al emporio comercial de Gamarra, junto a un youtuber peruano.

En el video que ya cuenta con más de 600 mil reproducciones se puede ver al conocido youtuber recorriendo las galerías de Gamarra, en las compartió algunos momentos de alegría junto con los comerciantes que laboran en dicha zona de Lima. Sin embargo, un comentario que lanzó el youtuber ha despertado todo tipo de comentarios en dicha plataforma de videos.

Si bien Luisito Comunica es toda una celebridad en YouTube, portal de videos en el que cuenta con más de 19 millones de suscriptores; el nuevo video que ha compartido sobre su reciente visita a Lima ha desatado una ola de comentarios en los que se ha logrado mostrar el descontento de sus seguidores por calificar a Gamarra, el punto comercial más importante de Lima, como un “mercado de piratería”.

Así es, en el último video del youtuber mexicano, el cual lleva como título “Explorando el mercado de piratería más grande de Perú”, no ha sido visto de buena forma por miles de peruanos quienes se sintieron ofendidos por el calificativo que utilizó el joven para referirse al emporio comercial ubicado en La Victoria.

Si bien es cierto, en el video viral de YouTube podemos ver como el joven mexicano se muestra muy contento de poder interactuar con todos los comerciantes que laboran en Gamarra, lo cierto es que algunos de sus comentarios no han sido del agrado de cientos de usuarios quienes hicieron sentir sus reclamos en la caja de comentarios.

“Soy peruano, conozco Gamarra y no todo es Pirata”, “El título no es preciso. En Gamarra no encuentras todo tipo de producto pirata, debido a que Gamarra es un emporio comercial textil”, “Más que piratería, Gamarra es un lugar de emprendedores donde la gente trabaja para llevarle un pan a la mesa a su familia”; fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en YouTube donde un gran número de peruanos mostraron su indignación tras este crudo calificativo que lanzó el youtuber en dicha plataforma.

Aquí te presentamos algunas de las capturas que se pudieron rescatar de dicho video que ya cuenta con 600 mil reproducciones.