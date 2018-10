Facebook: chico grababa a pez que regresaría al mar y lo más triste sucede [VIDEO]

En Facebook se ha convertido en tendencia la penosa historia de un joven aficionado a la pesca recreativa. El muchacho grababa al pez que había capturado y lo tenía en un recipiente, de esa forma el animal se mantenía con vida hasta el momento de su liberación. Sin embargo, a los cuatro segundos del video, lo más trágico sucede. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo.

El chico mostraba en su video a un pez pequeño que minutos antes le había costado atrapar. Para no dejarlo morir lo colocó en un tina con agua, pero no calculó que en el lugar donde se encontraba habitaban otros animales. La publicación de Facebook no tardó en hacerse viral por el penoso resultado.

El pez que aparece en el video viral fue sorprendido por una enorme gaviota. Esta ave vio al animal desprotegido en la tina y no dudó en atacarlo. Se acercó a la escena junto a otro compañero y con una veloz acción capturó al pez.

La gaviota terminó tragando de un bocado al pez. El muchacho no hizo nada para rescatarlo y solo grabó el hecho. El ave terminó mirando a la cámara para inmortalizar su hazaña y muy feliz por el festín.

Hasta el momento, la triste escena tiene 234 mil reproducciones en Facebook. El registro también está circulando en Instagram y YouTube. Aficionados a la pesca recreativa (ictioturismo) no dudaron en comentar la publicación. "anécdota de principiante", "si atrapas un pez y piensas regresarlo al mar, al menos cuídalo" , "errar es humano" , "el ave te hizo el avión", fueron algunas reacciones.

Mira el video viral de Facebook: