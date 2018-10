Facebook: niña da increíble discurso en concurso de belleza para adultos y terminan coronándola [VIDEO]

La protagonista del viral de Facebook se ganó la admiración de millones de internautas luego de difundir su alentador y ejemplar mensajes para todas las mujeres del mundo. El increíble discurso de la menor en el concurso de belleza para adultos terminó por convertirla en la ganadora del certamen de Ecuador.

La pequeña, Jordana Vera Ruíz de apenas 6 años, salió a representar a la provincia de Los Rios en Ecuador, cuando tomó el micrófono para presentarse, la niña se dirigió al público con una entonación firme y fuerte para dar un curioso mensaje que ha conquistado Facebook y otras redes sociales.

“Mi mensaje va dirigido a cada una de las mujeres que son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar con la noción y agradecer por amor”, inició con estas palabras la pequeña, al subir al estrado donde modelos adultas estaban esperando recibir el mensaje de la ganadora.

“Mujer ten siempre presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los dientes pero lo más importante no cambia, tu fuerza y tu convicción, no tiene edad, tu edad es la fortaleza que alimenta a la sociedad”, indicó la pequeña Jordana.

La niña que se ha convertido en un ejemplo para los usuarios de Facebook concluyó: “Cuando por los años no puedas correr, trota, cuando no puedas trotar, camina, cuando no puedas caminar, usa el bastón pero nunca te detengas porque somos mujeres orgullosas de ser mujeres de fe, de coraje”, afirmó la pequeña 'reina de belleza' en su discurso.

Los usuarios de Facebook han quedado asombrados con su facilidad para dirigirse al público y las palabras que dedicó a cada una de las mujeres. Recordemos que esta filmación en Internet ya cuenta con más de un millón de reacciones en la publicación de la página "Reflexiones para el Alma".