Google Maps: El ‘buen samaritano’ es hallado en Lima y acción conmueve a miles [FOTOS]

Una de las mayores virtudes que las personas pueden tener es el sentimiento de querer ayudar en el prójimo, tal como ha quedado retratado en el Google Maps. Esta es una las herramientas indispensables en Internet es sin duda. La plataforma es la indicada para dar una buena indicación. Además con el uso del smartphone se puede llegar al mapa virtual de Google.

Una de las grandes ventajas que los usuarios encuentran con Google Maps, es el Street View, donde pueden ver no solo el lugar que no conocen y al que se desean trasladar, sino que también pueden ver la fachada o sitios cercanos, para que se ubiquen con mucha más facilidad. Pero no es todo, porque también se puede hallar algunas imágenes increíbles.

Un usuario quería buscar el siguiente paradero al famoso Acho, por lo que no recordaba el Puente Trujillo, así que siguió caminando y para explorar por donde debe caminar utilizó el Street View, donde encontró una imagen que compartió rápidamente en redes.

Él observó el paradero, pero quiso saber más acerca de las calles aledañas, sin embargo, antes de avanzar, observó una ejemplar imagen en el famoso puente. Resulta que una persona se disfrazó del ‘buen samaritano’ y decidió ayudar a una persona que estaba con muletas, mientras subía las escaleras.

El usuario de Google Maps vio esto y decidió capturar un pantallazo para compartir que aún existen personas que se preocupan por los que realmente lo necesitan en nuestra capital. Si bien, la identidad de este ‘buen samaritano’ es desconocida, sin duda servirá de ejemplo para otros.