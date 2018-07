YouTube: ¿Gonzalo Núñez estaba ebrio en pleno programa en vivo? [VIDEO]

Gonzalo Núñez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Y es que el periodista deportivo habría con conducido un programa en vivo en estado de ebriedad, lo cual generó que muchos usuarios en redes sociales lo criticaron por el vergonzoso momento que estaba dando.

Durante la emisión del espacio Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez debatía con sus compañeros Carlos Alberto Navarro y Óscar Paz sobre la actuación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018; sin embargo, sus actitudes llamaron la atención de los televidentes.

"No ganamos con hinchada. La calidad futbolística es la que soluciona el problema. La hinchada no entra a jugar de '9' (...) Eso no sirve para el juego", fue una de las frases que decía Núñez al aire.

Luego de eso, Gonzalo Núñez arremetió contra el ‘Tigrillo’ Navarro porque cree que el comentarista deportivo no critica a la selección peruana por haber viajado al Mundial de Rusia 2018.

“Porque has ido a Rusia, ahora te subes al otro coche. ¿Por qué no criticas a Gareca como la vez pesada? Eres un ignorante”, le dijo Nuñez con efusividad a su colega Carlos Alberto ‘el Trigrillo’ Navarro.

Aquí algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales tras la conducción de Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes:

#exitosadeportesdomingo Que falta de respeto de este señor gonzalo Núñez está en estado de ebriedad, esta haciendo ridículo. — Jessica (@Jessica18856525) 9 de julio de 2018

#EXITOSADEPORTESDOMINGO Favor de sacar a ese boreacho de Gonzalo Nuñez da un mal aspecto a ese programa parece que esta con otras sustancias encima. — Nicolas Medina Cahuas (@NicolasMedinaCa) 9 de julio de 2018

#exitosadeportesdomingo,,Gonzalo Nuñez es una vergüenza para el periodismo deportivo nacional,NO puede trabajar en ese estado BORRACHO,craso,Malcriado...NO JODAN EXITOSA!! — JUAN CARLOS DOMINGUEZ V. (@V_JUANCA) 9 de julio de 2018

El buen periodista Gonzalo Nuñez necesita ayuda profesional. Parece que se confirma el rumor sobre su estado de salud que queda patente en este incidente. Ayuda antes que señalamiento. Antes que sea tarde.https://t.co/e5rJpqFoWO — Eugenio D'Medina Lora (@eudmed) 9 de julio de 2018