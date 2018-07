Google Maps: Gato se hace famoso por su curiosa aparición en una calle de Roma [FOTOS]

Las curiosidades que alberga Google Maps en su plataforma no dejan de sorprender a los usuarios. Esta vez una sagrada calle romana se ha vuelto tendencia debido a un curiosa foto de un gato.

Un internauta buscó en Google Maps un área sagrada en Roma: "Lago di Torre Argentina", y activó la opción 'Street View' para ver las calles a proporción panorámica, pero lo único que pudo ver es el peculiar gesto de un gato.

El usuario de Twitter (@AwwwwCats) compartió la imagen del gato, que se ha convertido en imagen oficial del recinto en Google Maps. La foto que subió cuenta con más de 36 mil retuits.

Se puede ver al felino en todas las imágenes, como si fuera un selfie suyo y la plaza, el fondo.

No es el único gato de la zona, pues a los animales de cuatro patas se les conoce como "Los gatos de Torre Argentina", los vecinos los alimentan y permiten que vivan ahí.

I found it!!!!✨✨And there is a other cat left handside!🤩 pic.twitter.com/AWky7mNl3M