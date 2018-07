Twitter: periodista que denunció acoso en Rusia 2018 genera polémica por desatinado comentario [VIDEO]

Hace algunos días, la periodista española María Gómez denunció en su cuenta de Twitter que un hombre la acosó mientras ella hacía una transmisión en vivo desde el Mundial de Rusia 2018, un gesto que generó el repudio de miles en la red social.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", escribió en Twitter la periodista.

En el video que Gómez compartió en Twitter, vemos cómo la reportera se encuentra haciendo la previa del encuentro entre la selección española y su similar de Rusia, cuando de pronto aparece un hombre y la besa en la mejilla, para luego salir huyendo de la escena.

— María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

La misma periodista ha vuelto a generar noticia en las redes sociales; sin embargo, en esta ocasión es por un motivo diferente que la ha puesto en el ojo de la tormenta y ha provocado que miles la critican. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí te lo vamos a contar.

Durante un programa deportivo, la periodista dio a entender que le gustaría dormir con los seleccionados de Marruecos, que para ella son muy guapos, para consolarlos, luego de que hayan sido eliminados de Rusia 2018.

Estas palabras generaron distintas reacciones en Twitter, algunos comenzaron a criticarla, mientras que otros usuarios se pusieron a defenderla. ¿Qué piensas tú?