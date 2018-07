Facebook viral: sensual vendedora enamora con su figura escultural, pero su secreto devasta a sus fans [VIDEO]

Muchos se enamoraron de ella. Una vendedora de raspadillas, de aparente nacionalidad mexicana, había enamorado a cientos de personas con su escultural figura; sin embargo, todos sus fans quedaron decepcionados, cuando ella reveló su gran secreto, como podrás apreciar en este video que la está rompiendo en Facebook. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí te lo vamos a contar.

La muchacha, que vende los refrescantes raspadillas para contrarrestar el intenso calor que se vive actualmente en México, paraba todo el tiempo callada, algo que generó mucha preocupación entre sus seguidores, quienes en un momento pensaron que era sordomuda.

Sin embargo, la realidad era totalmente diferente, ya que la muchacha no era muda, tampoco tenía problemas con la garganta, sino que poseía una potente voz que dejó boquiabiertos a los miles de fans en Facebook que habían quedado encantados con su belleza casi angelical.

Uno de sus seguidores, que se atrevió a buscar a esta bella muchacha, no dudó en acercarse y preguntarle por qué no hablaba, en ese momento descubrió su secreto, el cuál lo decepcionó mucho; sin embargo, no quiso quedar devastado solo y le propuso a la joven grabar un video.

En este material audiovisual, que tiene más de 187 mil reproducciones en Facebook, vemos el hombre se acerca lentamente a la muchacha, quien comienza a anunciar sus productos y revela su secreto mejor guardado, no era mujer, sino un hombre vestido como una, es decir, un travesti.

El hilarante video fue subido hace algunos días por la página de Facebook Memeflix y hasta el momento más de 3 mil personas lo han compartido en sus perfiles. Asimismo, cientos han realizado peculiares comentarios en doble sentido en la publicación.