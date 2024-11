Bruno Marioni dejó de ser gerente deportivo de Alianza Lima tras no conseguir el título esta temporada y lo reemplazó José Bellina. Sin embargo, muchos lo recordarán por ser uno de los protagonistas del cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, ya que Jean Ferrari, administrador de Universitario, lo insultó tras la consecución de la estrella 28 de la 'U' en Andahuaylas luego de empatar 0-0 con Los Chankas. Al respecto, el mandamás merengue reafirmó lo que dijo y no se arrepiente de sus palabras.

En una entrevista para el programa de YouTube 'D&T', conducido por el comentarista Diego Rebagliati y la periodista Talía Azcárate, el directivo crema enfatizó que no le respondió antes al exdirectivo blanquiazul porque buscó el momento adecuado para soltar todo lo que se tenía guardado: en la celebración del bicampeonato de la 'U'.

Jean Ferrari le dedicó la estrella 28 de Universitario a Bruno Marioni. Foto: captura de L1 Max

Jean Ferrari no se arrepiente de sus insultos a Bruno Marioni

En el citado espacio digital, Jean Ferrari mencionó que no cambiaría ninguna palabra de lo que le dijo al ex gerente deportivo del club victoriano y que, por el contrario, le faltó expresarle más cosas.

“No cambiaría absolutamente nada de lo que dije. Es más, me faltó un poquito más, pero ya me tuve que aguantar porque no tenía mucho espacio para decir otras cosas. Fue un momento donde yo tenía que ser puntual en las cosas malas que había hecho esta persona y que me las había trasladado a mí. (…) Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa. ‘Un dirigente barrista, barra brava y que le hace daño al fútbol peruano’… ¿Un muchacho que recién ha llegado a nuestro país con cero experiencia me va a mencionar a mí así? Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo podría hablar él de mí sobre si le hago bien o mal al sistema? Entonces, me la guardé”, detalló el administrador crema.

¿Qué dijo Jean Ferrari a Bruno Marioni tras el bicampeonato de Universitario?

Al término del encuentro Universitario vs Los Chankas por la jornada final del Torneo Clausura de la Liga 1, Jean Ferrari fue abordado por las cámaras de L1 Max y le dedicó el título a Bruno Marioni con insultos.

"Este campeonato es dedicado para los hinchas. Solo soy una herramienta y que tiene unos h... grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol. A ti, Marioni, te botaron de México por pelearte con la gente, ¿y yo soy el que le hace daño al fútbol? Contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados y eso no se hace", manifestó aquella vez.