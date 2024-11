Ofertas en Play Store: Google regala varias apps y juegos premium por tiempo limitado

Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de teléfonos Android, luego de enterarse que Play Store se encuentra regalando varias aplicaciones de paga, conocidas también como premium. Dentro de estas apps, no solo podrás encontrar entretenidos videojuegos para móviles, también otras herramientas que pueden serte de mucha utilidad en tu día a día. ¿Cuáles son? Aquí podrás conocerlos.

¿Qué aplicaciones está regalando Play Store?

Dentro de Play Store, no solo puedes encontrar aplicaciones gratuitas, también es posible hallar apps premium que no podrás descargar en tu teléfono o tablet, a menos que realices una versión. Estos aplicativos se caracterizan por no mostrar ningún tipo de anuncio y por brindar acceso completo a todas sus herramientas, a diferencia de las versiones 'free' que tienen funciones bloquedas.

Al comprar una aplicación de Play Store, te vuelves su dueño para siempre y podrás descargarla las veces que quieras. Por ejemplo, si bajaste un juego premium en tu teléfono inteligente y por algún motivo perdiste tu smartphone, podrás volver a bajarla (sin tener pagar) en otro celular o tablet, siempre y cuando inicies sesión con tu cuenta de Google.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, Google tiene la costumbre de regalar aplicaciones de paga a sus usuarios. Dentro de estas apps, podremos encontrar diversos juegos para celulares, así como herramientas para monitorear la red Wi-Fi de nuestro hogar, incluso tenemos algunas apps que nos permiten personalizar la apariencia de nuestro dispositivo.

¿Qué juegos premium está regalando Play Store?

Sudoku Premium: precio regular de S/ 7.49

Libro de colorear para niños: precio regular de S/ 19.99

¿Qué apps premium está regalando Play Store?

Vale resaltar que Play Store no solo está regalando aplicaciones premium. De acuerdo a la publicación, el gigante de internet también ha lanzado varias ofertas imperdibles que no puedes dejar pasar. Por ejemplo, el videojuego Evoland 2 que normalmente cuesta S/ 19.99, podrás descargarlo invirtiendo solo S/ 1.99. Así como esta app, existen otras que puedes adquirir por un precio mucho menor. Te dejamos la lista

¿Qué juegos premium están en oferta en Play Store?

Evoland 2: precio original de S/ 19.99. Podrás comprarlo por S/ 1.99

Turn It On!: precio original de S/ 6.99. Podrás comprarlo por S/ 3.19

Templar Battleforce RPG: precio original de S/ 40.99. Podrás comprarlo por S/ 18.99

Hexologic: precio original de S/ 10.99. Podrás comprarlo por S/ 3.29

World Cruise Story: precio original de S/ 21.99. Podrás comprarlo por S/ 8.99

Convenience Stories: precio original de S/ 24.99. Podrás comprarlo por S/ 11.99

Hot Springs Story 2: precio original de S/ 24.99. Podrás comprarlo por S/ 11.99

Dungeon Village 2: precio original de S/ 24.99. Podrás comprarlo por S/ 11.99

High Sea Saga DX: precio original de S/ 24.99. Podrás comprarlo por S/ 11.99

Pocket Stables: precio original de S/ 21.99. Podrás comprarlo por S/ 9.99

Endurance: dead space Premium: precio original de S/ 8.49. Podrás comprarlo por S/ 1.89

Candy Disaster TD (Full Ver.): precio original de S/ 17.99. Podrás comprarlo por S/ 3.99

DragonSpear-EX: precio original de S/ 20.99. Podrás comprarlo por S/ 7.99

Gunslugs 2: precio original de S/ 11.99. Podrás comprarlo por S/ 4.09

Gunslugs 3: precio original de S/ 20.99. Podrás comprarlo por S/ 5.49

Ashworld: precio original de S/ 15.99. Podrás comprarlo por S/ 5.99

Space Grunts: precio original de S/ 15.99. Podrás comprarlo por S/ 5.49

Space Grunts 2: precio original de S/ 20.99. Podrás comprarlo por S/ 7.99

Sir Questionnaire: precio original de S/ 20.99. Podrás comprarlo por S/ 5.49

Heroes of Loot: precio original de S/ 11.99. Podrás comprarlo por S/ 4.09

¿Qué apps premium están en oferta en Play Store?