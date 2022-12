¿Qué significan las letras “C” y “E” que aparecen en la parte trasera de tu celular?

Cuando adquirimos un nuevo teléfono, la mayoría de los usuarios nos fijamos en el diseño del celular, el tamaño de su pantalla, sus cámaras y su batería. Sin embargo, en la parte trasera, no solo podemos ver el logo de la marca del móvil Android (Xiaomi, Realme, Huawei y OPPO), sino que también se encuentran las letras “C” y “E”, y quizás alguna vez te has preguntado qué significan. Aunque no lo creas, tienen importancia. Aquí te lo explicaremos.

Las letras “C” y “E” siempre se ubican en la parte trasera de cualquier dispositivo Android. Sin embargo, son pocos los usuarios que se percatan de su presencia y solo algunos saben cuál es su significado y origen.

¿Qué significan las letras “C” y “E” que están en la parte trasera de mi teléfono?

Estas siglas que aparecen en los móviles tienen dos significados diferentes, dependiendo de la distancia que haya entre la C y la E. A continuación, te lo detallamos:

El primer significado de las letras CE corresponde a la organización Conformité Européene, lo cual quiere decir que el dispositivo cumple con las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea. En otras palabras, los usuarios de teléfonos Android con estas letras pueden alegar que su móvil está certificado para que no ocurra ningún tipo de accidente, como explosiones.

Sin embargo, si las letras CE están más pegadas, entonces está relacionada con el logo de China Export. Esto quiere decir que tu smartphone es un producto importado del país asiático. Estas siglas suelen aparecer en la parte trasera de móviles de Xiaomi, Realme, Huawei, Oppo, OnePlus, entre otras marcas chinas.

Letras CE de los móviles. Foto: Genbeta

¿Por qué debes poner tu smartphone en ‘modo avión’ durante los vuelos?

Nikita Schmidt, quien trabaja como piloto en una empresa privada, reveló las causas reales de por qué los pasajeros tienen que poner sus smartphone en modo avión de forma obligatoria.

“Es probable que alguna vez hayan escuchado un sonido muy molesto proveniente del sistema de audio que ocurre ocasionalmente cuando hay un celular cerca. La emisión radial de un smartphone puede ser muy fuerte, de hasta 8W”, añadió la piloto.

De acuerdo a la publicación, si varios pasajeros empiezan a utilizar sus smartphones de forma desconsiderada dentro del avión se empieza a escuchar un ruido muy molesto en la radio que molesta a los pilotos y los controladores aéreos.