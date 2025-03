Aunque Gmail es el servicio de correo electrónico más popular a nivel mundial, la mayoría de sus usuarios ignora los trucos y funciones menos conocidas que ofrece esta plataforma propiedad de Google. Entre estas características ocultas, sobresale una herramienta diseñada para enviar mensajes privados con restricciones, evitando que puedan ser reenviados, copiados o incluso impresos. ¿Cuál es su propósito?

Imagina que necesitas enviar un documento muy importante y quieres evitar que se filtre a otras personas. En ese caso, es recomendable que actives una función oculta de Gmail que está disponible en computadoras, celulares y tablets. Se trata del 'modo confidencial', una opción que tiene otras ventajas que deberías conocer. A continuación, vamos a explicártelas.

¿Qué es el 'modo confidencial' de Gmail?

El modo confidencial es una función secreta de Gmail que permite enviar correos con restricciones de seguridad, con el objetivo de proteger información sensible y evitar su difusión no autorizada. De esta forma, el destinatario solo podrá abrir el mensaje durante un tiempo limitado, es decir, no tendrá la posibilidad de reenviarlo, copiarlo o imprimirlo de forma tradicional.

Gracias a esta función, no solo evitarás que reenvíen tus correos electrónicos privados, sino que también podrás establecer una fecha de expiración que puede ser de un día, una semana, un mes, tres meses o incluso hasta cinco años. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, el 'e-mail' se eliminará de manera automática de la bandeja de entrada del destinatario.

Adicionalmente, los usuarios pueden añadir una capa extra de seguridad que provocará que el correo solo pueda abrirse si ingresan un código de acceso. Dicha contraseña será enviada al destinatario a través de un SMS y garantizará que solo esta persona autorizada pueda revisar el contenido del mensaje, evitando así que terceros accedan a la información privada.

¿Cómo activar el 'modo confidencial' de Gmail?

Como dijimos, el modo confidencial de Gmail está disponible, no solo en su versión de escritorio, sino también en dispositivos móviles. Al ser una opción nativa de la plataforma, no hace falta descargar ningún programa adicional para utilizarlo. Solo tendrás que seguir estas sencillas indicaciones desde cualquier equipo: